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O Bayern de Munique sofreu um duro golpe: Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ficará afastado por vários meses após romper um ligamento do tornozelo. O atacante da Inglaterra sofreu a lesão grave durante um frustrante empate em casa com o FC Colônia, agravando a crise de desfalques da equipe de Vincent Kompany.

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Kane sofre ruptura grave de ligamento do tornozelo

Kane ficará afastado por um longo período após romper um ligamento do tornozelo esquerdo. O atacante do Bayern sofreu a lesão no primeiro tempo de um empate com o Colônia pela Bundesliga . O vencedor da Bola de Ouro se machucou ao tentar alcançar, diante do gol, um cruzamento desviado de Michael Olise. O defensor do Colônia Joel Schmied chegou primeiro à bola e, na sequência do movimento, chocou-se com a perna esquerda de Kane.

O jogador de 33 anos levou imediatamente as mãos à perna, sentindo dores, antes de deixar o campo mancando, acompanhado por dois fisioterapeutas, aos 20 minutos. Após exames médicos, o Bayern confirmou que o jogador da seleção inglesa perderá os próximos meses de jogos.

Kompany cobra força em meio à crise de lesões

A perda de Kane é um enorme revés para o Bayern. O diretor esportivo Max Eberl espera que o prolífico atacante fique afastado por aproximadamente três meses. A situação piorou quando Olise foi substituído no intervalo com uma contusão na parte anterior do pé, ampliando a grave escassez de jogadores disponíveis. A dupla de ataque foi responsável por 41% dos gols do Bayern nesta temporada.

O técnico Vincent Kompany reconheceu a dificuldade de perder jogadores tão importantes. "São jogadores de classe mundial, não há como substituí-los, mas temos a mentalidade necessária e precisamos demonstrá-la agora", afirmou Kompany.

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Assumir a responsabilidade em um período difícil

O Bayern já está sem vários jogadores importantes, incluindo Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry e Alphonso Davies. Kompany sabe que seu elenco precisa se unir para superar esses problemas físicos cada vez maiores.

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"Precisamos de atuações incríveis de jogadores que talvez ainda não estejam acostumados a essa pressão no FC Bayern", acrescentou o treinador. "Vamos todos tentar, juntos, transformar essa situação em uma força. O FC Bayern faz isso repetidas vezes, e é o que queremos fazer agora também."

A equipe teve dificuldades para criar jogadas contra o Colônia após a saída de Kane e conseguiu apenas uma finalização no alvo em um jogo do campeonato em casa pela primeira vez desde a temporada 2004/05. Apesar do domínio da posse de bola, contou com Nathaniel Brown para empatar após o gol de abertura marcado por Mikey Moore logo no início.

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Grandes consequências para a Champions League e a Inglaterra

A ausência forçada de Kane chega em um momento decisivo do calendário do futebol. É quase certo que ele perderá os quatro jogos restantes do Bayern na fase de liga da Champions League.

O atacante também terá de correr contra o tempo para estar em condições de jogar no início do mata-mata europeu, em fevereiro. Enquanto isso, a Inglaterra espera ansiosamente que seu capitão se recupere para o confronto das quartas de final da Liga das Nações da UEFA contra a Noruega, no fim de março.