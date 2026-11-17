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O brasileiro Endrick, atacante do Real Madrid, definiu sua posição diante das crescentes especulações sobre uma possível saída na próxima janela de transferências de inverno.

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As declarações do atacante brasileiro de 20 anos vieram após sua boa atuação pela seleção contra Singapura, quando marcou um gol e deu uma assistência, em uma aparição que voltou a colocar seu talento em evidência, em meio aos questionamentos sobre os motivos de ele não jogar com regularidade no Real Madrid.

Em declarações reproduzidas pelo site Tribuna, ao ser perguntado sobre seu futuro, Endrick afirmou: "Eu gostaria de ficar no Real Madrid para sempre. Estou sempre pronto para ajudar o clube".

Questionado sobre sua situação diante do pouco tempo em campo, ele indicou que a decisão cabe ao técnico José Mourinho e acrescentou: "Acho que essa é uma decisão do Mourinho, não é? Claro, estou sempre pronto para ajudar o Real Madrid, o maior clube do mundo".

141 minutos alimentam as especulações sobre o futuro de Endrick

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As declarações de Endrick chegam em um momento difícil para ele no Real Madrid, já que somou apenas 141 minutos em todas as competições na temporada atual, depois de sofrer uma lesão muscular no início da temporada que prejudicou seu começo.

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O atacante brasileiro ficou fora dos planos para a equipe titular, diante da forte concorrência no setor ofensivo e da presença de Kylian Mbappé, que ocupa posição de destaque entre as opções de Mourinho, além das diversas alternativas ofensivas à disposição do treinador português.

Na temporada passada, Endrick já havia precisado buscar mais oportunidades de jogo, quando se transferiu por empréstimo para o Lyon, da França, na segunda metade da temporada.

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O jogador teve uma passagem bem-sucedida pelo clube francês, com 8 gols e 7 assistências em 21 partidas, num total de 1.663 minutos, confirmando sua capacidade de fazer a diferença quando tem a chance de jogar com regularidade.

Milan e Roma à espreita e proposta de 70 milhões de euros

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O pouco tempo em campo de Endrick acendeu a disputa entre vários clubes europeus interessados em aproveitar sua situação no Real Madrid. Seu nome tem sido fortemente ligado aos italianos Milan e Roma, além do interesse de outros clubes.

Segundo a imprensa italiana, o Milan se prepara para apresentar uma proposta de 60 milhões de euros, mais 10 milhões em incentivos e bônus, para contratar o atacante brasileiro.

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De acordo com as reportagens, o formato proposto inclui a possibilidade de uma cláusula que permitiria ao Real Madrid recomprar o jogador por 80 milhões de euros, o que daria ao clube espanhol a chance de recuperá-lo no futuro caso ele brilhe na equipe italiana.

A Roma também entrou na disputa por possíveis negociações, enquanto o Arsenal igualmente foi ligado à contratação do jogador, embora as informações sobre a posição do clube inglês sejam divergentes.

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No entanto, as recentes declarações de Endrick representam um recado claro aos clubes interessados: sua prioridade continua sendo triunfar no Real Madrid, e não buscar uma saída do clube por causa do pouco tempo em campo.

Mourinho não abre mão do talento brasileiro

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Mourinho não parece disposto a abrir mão de Endrick, apesar das propostas e do crescente interesse no jogador. O treinador já falou de forma muito positiva sobre o potencial do atacante, garantindo que ele tem um futuro excepcional.

O técnico português já havia mandado um recado contundente aos clubes interessados em contratar o atacante brasileiro, ao afirmar em declarações anteriores: "Esqueçam, esqueçam qualquer clube interessado nele. O jogador é muito importante para nós, e qualquer clube que queira contratá-lo terá que se entender comigo".

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Mourinho acrescentou que adora o potencial do jogador e não vê necessidade de sua saída por empréstimo, reforçando a confiança em sua capacidade de alcançar um sucesso excepcional no Real Madrid.

Assim, a relação entre os dois parece ser uma das chaves para definir o futuro de Endrick, que ainda tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2030.