Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O Bayern de Munique teria tentado contratar JJ Gabriel por muito tempo. Agora, ele vai para o Real Madrid. Uma decisão que, na verdade, é uma sorte para o clube alemão. Um comentário.

Ao consultar no dicionário Duden a metáfora do cálice que passa longe, encontra-se uma definição clara: "Foi possível evitar um destino difícil e ameaçador, um sofrimento ou uma tarefa desagradável". É exatamente assim que se pode avaliar a situação do Bayern de Munique no caso do badalado JJ Gabriel, de apenas 16 anos.

Porque, apesar de todo o seu potencial e de suas qualidades futebolísticas aparentemente empolgantes, ele poderia muito bem ter se tornado um peso e um fator de perturbação para o clube. Basta lembrar as palavras de Uli Hoeneß sobre Lennart Karl, muito discutidas de maneira indigna : recentemente, o dirigente histórico do clube disse sentir falta da "humildade" de que "jogadores jovens precisam" e, por isso, queria ter uma conversa séria com ele. Imagine, então, como Hoeneß teria reagido a JJ Gabriel e às pessoas ao seu redor.

É provável que o presidente honorário tivesse intervindo pessoalmente em uma possível transferência caso tivesse examinado mais de perto o comportamento do adolescente e de seu entorno.

Publicidade Publicidade

A saída constrangedora de JJ Gabriel do Manchester United

De fato, o maior campeão alemão teria entrado na disputa com bastante empenho quando Gabriel passou a forçar sua saída do Manchester United e teria causado um "choque" nos Red Devils com uma iniciativa "quase sem precedentes".

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

O adolescente pediu ao clube pelo qual joga desde os 11 anos, e em cuja equipe sub-18 vinha brilhando com 23 gols em 23 jogos, o cancelamento de seu registro para poder se transferir para um clube maior já no inverno europeu. Estamos falando, vale lembrar, do Manchester United, não de Fulham, Racing Santander ou Mainz 05. É verdade que se trata de um gigante que caiu muito nos últimos anos , mas que ainda é, ao menos no papel, um dos grandes nomes do futebol europeu.

E estamos falando de um talento de 16 anos que ainda não disputou uma única partida oficial como profissional. Só isso, compreensivelmente, provavelmente já bastaria para Hoeneß questionar seu caráter e sua adequação ao Bayern.

Publicidade

É perfeitamente possível interpretar a atitude de Joseph Junior Andreou Gabriel, seu nome completo, como uma expressão da arrogância que ele aparentemente demonstra. Seu vídeo de despedida, produzido com todo o requinte e publicado nesta semana em seu perfil no Instagram, também diz muito e chegou a provocar deboche. Nos comentários, chamaram-no de "próximo Garnacho" e desejaram a ele "boa sorte esquentando o banco do Real Madrid".

Os empresários de JJ Gabriel são bem conhecidos pelo Bayern de Munique

Comentários semelhantes também apareceram em um vídeo bastante constrangedor publicado pouco antes no Instagram por sua nova agência de empresários. Ela, aliás, não é desconhecida do Bayern. No último verão europeu, o clube negociou com a EPIC Sports e seu excêntrico fundador e chefe, Ali Barat, um empréstimo caro de Nicolas Jackson fechado no último dia da janela de transferências.

Publicidade

Depois veio um comunicado à imprensa insólito , no qual Barat se parabenizou pelo negócio. Se tivesse três ombros, provavelmente também teria elogiado o terceiro. O texto tinha o título "Ali Barat redefiniu o jogo" e revelava detalhes delicados do acordo por Jackson que o próprio Bayern provavelmente nunca teria divulgado.

A EPIC também é a agência da qual Noah Atubolu se desligou há alguns meses, após uma disputa que ganhou repercussão pública. Barat e seus subordinados, entre os quais foi citado Marcello Brillmann, levaram o goleiro a buscar uma saída do Freiburg com falsas promessas e cenários de transferência, sem ter interessados concretos e adequados. Quando surgiu o risco de passar um ano na arquibancada em Freiburg, Atubolu decidiu dar um basta. Negociou uma renovação de contrato com o clube, e o Freiburg acertou com o Eintracht Frankfurt um empréstimo seguido de obrigação de compra.

Publicidade

Transferência para o Real Madrid traz riscos para JJ Gabriel

Agora, portanto, essa agência duvidosa também vai representar os interesses ambiciosos de Gabriel. Há poucos dias, a EPIC anunciou o acordo com o jovem de 16 anos com as palavras: "A história não espera, a grandeza também não. Um talento extraordinário. Possibilidades infinitas!" Não há dúvida de que as duas partes se procuraram e se encontraram.

Resta saber quão infinitas serão, de fato, as possibilidades de Gabriel no time profissional do Real Madrid. Talvez o jovem de 16 anos devesse antes conversar com Martin Ödegaard, ou com Reinier, ou com o "Guti holandês" Mink Peeters, ou com Samuel Eto'o.

Publicidade

Com seu círculo de empresários questionável, sua autoconfiança aparentemente enorme (e pouco saudável), suas exigências financeiras absurdas (salário anual de sete dígitos e um alto bônus pela assinatura) e as complicações de uma transferência ( o passaporte cipriota, por exemplo ), ele é, sem dúvida, um sinal de alerta ambulante para o Bayern. Um cálice vermelho-vivo que, felizmente, passará longe do clube alemão.

Em compensação, ao menos à primeira vista, ele parece se encaixar bem naquele grupo por vezes régio de personalidades extrovertidas e cheias de estrelismo. Só resta desejar a ele muita sorte e tudo de bom.