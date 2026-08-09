Em empate por 0 a 0 contra o Bahia, Brenner sofre lance grave e é substituído: "Acho que quebrei o dedo do pé"

O Vasco empatou por 0 a 0 com o Bahia neste domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão. Além de não conseguir a vitória fora de casa, o Cruzmaltino terminou a partida com preocupação em relação ao atacante Brenner, que sofreu uma pancada no pé direito ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído no intervalo.

O lance aconteceu nos minutos finais da primeira etapa. Brenner se envolveu em um choque com David Duarte, defensor do Bahia, e passou a reclamar de dores no dedão do pé direito. O camisa 20 recebeu atendimento e não retornou para o segundo tempo, sendo substituído por Marino Hinestroza.

Na saída para o intervalo, Brenner conversou com o repórter André Gallindo, da TV Globo, e revelou sua preocupação: "Acho que quebrei o dedão do pé".

Brenner não foi o único problema físico do Vasco na partida. O zagueiro Carlos Cuesta também sentiu dores no fim do primeiro tempo, depois de uma jogada em que tentou impedir uma chance de Luciano Juba. Ele deixou o campo no intervalo para a entrada de Alan Saldivia. Antes mesmo da bola rolar, o Gigante da Colina já havia perdido Andrés Gómez, vetado no aquecimento por dores no pé esquerdo.

Dentro de campo, Bahia e Vasco fizeram uma partida equilibrada, com chances para os dois lados, mas pouca eficiência nas finalizações. As equipes chegaram a marcar duas vezes cada, mas todos os gols foram anulados por impedimento. O Bahia começou mais ofensivo, enquanto o Vasco também conseguiu criar oportunidades ao longo do confronto, mas o placar permaneceu zerado até o apito final.

Com o empate, o Vasco chega aos 22 pontos e segue na parte de baixo da tabela, ocupando a 18ª posição. A equipe de Pedro Emanuel está a seis jogos sem vencer no Brasileirão, com quatro derrotas e dois empates no retrospecto.

Agora, os alvinegros mudam o foco para a Copa Sul-Americana: o próximo compromisso será contra o Olimpia, na quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.