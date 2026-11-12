Em vídeo: ranking internacional motiva jogador da seleção da Arábia Saudita diante da Coreia do Sul

Compartilhar Siga GOAL no Google

Ali Lajami, zagueiro da seleção da Arábia Saudita, considerou que o ranking internacional será um estímulo para os seus companheiros, com o objetivo de vencer a seleção da Coreia do Sul durante o amistoso que vai reunir as duas equipes.

Publicidade

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, em seu primeiro amistoso durante o atual período de treinamentos na capital catariana, Doha, como preparação para os compromissos que estão por vir.

O que Ali Lajami disse antes da partida contra a Coreia do Sul?

Lajami afirmou, em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat", 24 horas antes da partida: "Durante os treinamentos, nos concentramos em corrigir os erros que cometemos na Copa do Golfo".

A seleção saudita havia sido campeã da Copa do Golfo Arábico em sua 27ª edição, a "Golfo 27", após a vitória sobre os Emirados Árabes Unidos por 2 a 0 na final, sendo seu primeiro título em 23 anos.

Publicidade Publicidade

O zagueiro saudita prosseguiu: "Entramos nas duas partidas com o objetivo de conquistar a vitória e melhorar nossa classificação internacional. Enfrentar Coreia do Sul e Uzbequistão nos dá uma motivação ainda maior para apresentar bons níveis, e esperamos sair com a vitória em ambos os jogos".

Tópicos relacionados

A seleção saudita ocupa a 55ª posição mundial e a 5ª asiática no ranking oficial da Federação Internacional de Futebol, atrás da seleção da Coreia do Sul, que aparece na 31ª colocação a nível mundial.

Seleção saudita com elenco completo

Publicidade

A Arábia Saudita entra na partida contra a Coreia do Sul com elenco completo, após a participação de Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, nos treinamentos coletivos pela primeira vez durante a atual paralisação, na última quarta-feira, depois de se recuperar da lesão que havia sofrido.

Al-Buraikan ficou ausente dos treinamentos coletivos da seleção saudita nos dois primeiros dias, em meio a um quadro de resfriado, o que gerava dúvidas sobre sua capacidade de participar da partida contra a Coreia do Sul.

Publicidade

Com o retorno do atacante do Al-Ahli, a seleção saudita fica sem nenhum desfalque diante da Coreia do Sul, especialmente porque Saud Abdulhamid, lateral-direito do Lens, da França, também se juntou aos treinamentos pela primeira vez na última terça-feira.

Vale lembrar que a seleção saudita disputará um novo amistoso nos treinamentos de Doha, contra a seleção do Uzbequistão, na terça-feira, dia 17 de novembro.

Publicidade

A verdade sobre a saída de Donis da seleção saudita

O comunicador saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", havia afirmado que o treinador grego Georgios Donis deixará seu cargo de técnico da seleção saudita com 99% de certeza.

Publicidade

Donis respondeu a essas notícias em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah", afirmando: "Não me importam os boatos que surgem de tempos em tempos sobre meu destino profissional com a seleção saudita".

E acrescentou: "O que me importa atualmente é desenvolver a seleção e me concentrar no trabalho. Tenho experiência suficiente para lidar com o que se fala sobre meu destino profissional, e darei o meu melhor para servir ao futebol saudita".

Publicidade

As declarações de Donis vieram na esteira do comunicado emitido pela Federação Saudita de Futebol, segundo o canal saudita "Al-Ekhbariya", negando a possibilidade de demissão do treinador grego e confirmando sua permanência no cargo.

Esta é a segunda vez que a Federação Saudita de Futebol nega as notícias sobre a saída de Donis, depois de já ter feito isso no mês de outubro passado.

Publicidade

Alguns relatos haviam afirmado que a Federação Saudita pretende contratar o espanhol Roberto Martínez, ex-técnico da seleção de Portugal, para comandar a seleção na Copa da Ásia de 2027, no lugar de Donis.

Essas notícias provocaram uma onda de indignação no meio futebolístico saudita, especialmente diante do pouco tempo restante antes do início do torneio asiático, o que levou a Federação Saudita a emitir um comunicado de negação.

Publicidade

No entanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027, de janeiro para dezembro do próximo ano, reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demissão de Donis, diante da ampla margem de tempo antes do torneio.