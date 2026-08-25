O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, deu um toque de humor à coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com a Real Sociedad, marcado para a noite de amanhã, quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na partida adiada da primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Mourinho havia mencionado durante a coletiva o seu contato com um dos jornalistas, antes de voltar a abordar o assunto novamente, em meio às risadas dos presentes.

Dirigindo-se a um jornalista da rádio Cope, Mourinho disse: «Você tem muitas fontes e diz coisas boas, mas se falar mal de mim, cuidado; vou atrás de você».

As declarações do treinador português vieram em um clima marcado pela descontração, antes do aguardado confronto contra a Real Sociedad, no qual o Real Madrid busca dar continuidade ao seu forte início no Campeonato Espanhol e conquistar uma nova vitória diante da sua torcida.

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O confronto tem grande importância para o time merengue, que busca conquistar a sua segunda vitória consecutiva após o difícil triunfo sobre o Espanyol por 2 a 1 na rodada de abertura, e dar continuidade ao seu forte início sob o comando de Mourinho.

O Real Madrid espera aproveitar os fatores do mando de campo e do apoio da torcida para somar três novos pontos e reforçar a sua posição na tabela de classificação, diante da disputa antecipada com o Barcelona, que iniciou a sua caminhada com uma goleada sobre o Elche por 5 a 0.

O confronto entre Real Madrid e Real Sociedad foi adiado da primeira rodada devido à participação de vários jogadores do time merengue nas fases finais da Copa do Mundo de 2026, antes de ser definida uma nova data para a partida.