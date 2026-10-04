A seleção do Marrocos empatou com a visitante seleção de Mali por 1 a 1 na noite de domingo, no amistoso que reuniu as duas equipes no Grande Estádio de Tânger.

O Marrocos conquistou um pênalti, convertido com sucesso pelo jogador Abdessamad Ezzalzouli, aos 35 minutos.

As tentativas de Mali de alcançar o empate não tiveram sucesso, e o primeiro tempo terminou com a vantagem dos donos da casa por 1 a 0.

No segundo tempo, a seleção do Marrocos tentou ampliar sua vantagem com o segundo gol, enquanto a seleção de Mali continuou em busca do empate.

De fato, a seleção de Mali conseguiu alcançar o empate cerca de 13 minutos antes do fim do tempo regulamentar, por meio de seu jogador Goussou Diarra.

A seleção do Marrocos já havia disputado duas partidas nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, contra Gabão e Lesoto, e venceu as duas partidas pelo mesmo placar (2 a 0).











