O espanhol Marc Cucurella voltou a entoar a sua célebre e provocadora canção sobre o astro norueguês Erling Haaland, durante as celebrações de receção ao novo campeão do mundo em Madrid.

Cucurella gritou ao microfone, no palco das comemorações e perante os adeptos: "Haaland treme!", ao que os adeptos responderam entusiasmados, seguindo a letra da canção: "Porque aí vem Cucurella!".

O defesa do Chelsea já tinha cantado uma versão mais longa desta canção após a conquista do Euro 2024 pela Espanha. Nessa altura, a resposta do avançado do Manchester City chegou rapidamente, apenas um mês depois, ao marcar um golo no primeiro confronto entre ambos. Na ocasião, Haaland comentou: "O Cucurella é um tipo engraçado; na época passada pediu-me a minha camisola e este verão canta uma canção sobre mim... A verdade é que não me importo nada".

Mais tarde, Cucurella esclareceu que a canção era, na realidade, uma homenagem e um elogio ao nível de Haaland, salientando que só se compõe uma canção com o nome de um jogador se este for um astro mundial e de tipo único, pois ninguém canta com o nome de um jogador desconhecido.

Cucurella garantiu na altura que não estava arrependido do seu gesto e que estava disposto a entoar a canção novamente, algo que acabou por cumprir durante as recentes celebrações. E este episódio não passou despercebido na Noruega, onde teve ampla cobertura nos meios de comunicação locais, com um destaque em título na página principal da rádio e televisão norueguesa "NRK": "Cucurella canta sobre Haaland... outra vez".