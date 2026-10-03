Em vídeo: Gordon finalmente supera Livakovic e Saka contribui no festival da Croácia

A seleção da Inglaterra manteve sua superioridade avassaladora sobre o anfitrião croata, no confronto em andamento no estádio "Rujevica", em Rijeka, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa, com Anthony Gordon e Bukayo Saka marcando o terceiro e o quarto gols, encerrando o primeiro tempo com a vantagem dos visitantes (4 a 0).

Aos 39 minutos, Jarell Quansah lançou um cruzamento pela direita, e Gordon finalizou de cabeça às redes de seu companheiro de Barcelona, o goleiro Dominik Livaković, marcando o terceiro gol.

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O gol veio após 3 tentativas anteriores de Gordon, defendidas por Livaković, aos 3, aos 9 e aos 25 minutos.

Gordon havia dado a assistência para o segundo gol, marcado aos 21 minutos por Jude Bellingham, que por sua vez serviu Harry Kane no primeiro gol, aos 8 minutos.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, a Inglaterra lançou um contra-ataque, no qual Bellingham cruzou a bola para Saka, e o craque do Arsenal colocou a bola nas redes, marcando o quarto gol.

O gol de Saka veio poucos minutos depois da mais perigosa chance da Croácia no primeiro tempo, quando Mateo Kovačić driblou a defesa inglesa e o goleiro, mas desperdiçou a bola de curta distância diante de um gol praticamente vazio.



