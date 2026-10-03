Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra, abriu o placar diante da Croácia aos oito minutos, durante o confronto que está em andamento no estádio "Rujevica", na cidade croata de Rijeka, pela terceira rodada do Grupo 3 do Nível 1 da Liga das Nações da Europa.

O gol veio de um contra-ataque rápido, iniciado quando Marc Guéhi interceptou um passe em profundidade de Joško Gvardiol. Em seguida, Jude Bellingham, jogador do Real Madrid, passou a bola para Kane, atacante do Bayern de Munique, que ficou cara a cara com o goleiro Dominik Livaković e não desperdiçou a chance.

Kane deu sequência ao seu costume de balançar as redes da Croácia. Em junho passado, ele marcou dois gols na vitória da Inglaterra sobre o mesmo adversário (4 a 2), na estreia das duas seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

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Aos 21 minutos, Bellingham voltou a marcar, desta vez o segundo gol dele próprio, após um cruzamento rasteiro vindo do ponta do Barcelona, Anthony Gordon.

A Inglaterra já havia ameaçado o gol da Croácia desde o início, com Livaković defendendo uma finalização de Gordon aos três minutos.

As duas seleções entraram em campo com 3 pontos cada, após uma vitória e uma derrota nas duas primeiras rodadas.

A Croácia perdeu para a Espanha na segunda rodada da fase de grupos (4 a 1), depois que a Inglaterra foi derrotada pela "La Roja" pelo placar de (3 a 2) na primeira rodada.



