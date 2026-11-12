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SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em vídeo: do meio-campo! Golaço espetacular de Güler nas redes da Bélgica!

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O confronto entre Turquia e sua visitante Bélgica, disputado nesta quinta-feira à noite no estádio Gürsel Aksel, teve emoção logo cedo, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Arda Güler, jogador do Real Madrid, marcou um gol para a Turquia aos 20 minutos, numa cobrança de falta executada de forma brilhante de longa distância, dando aos donos da casa um forte impulso no confronto.

Mas o veterano Kevin De Bruyne respondeu rapidamente ao empatar para a Bélgica, aos 27 minutos, e então os visitantes saíram na frente com um gol de Charles De Ketelaere, aos 31 minutos.

A partida tem grande importância para a seleção turca, que faz seu primeiro teste oficial sob o comando do novo treinador Sergen Yalçın, depois de assumir a responsabilidade como sucessor do italiano Vincenzo Montella, que deixou o cargo após os resultados negativos no início da trajetória da equipe no torneio.

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A seleção turca havia sofrido muito durante suas quatro primeiras partidas no Grupo 1, no nível superior da Liga das Nações da Europa, pois perdeu para a França por um gol a zero, depois caiu diante da Itália pelo placar de 4 a 1, antes da derrota para a Bélgica por três a zero, e então a derrota novamente diante da Itália pelo placar de 3 a 1.

Esses resultados fizeram a Turquia ocupar a lanterna do grupo sem nenhum ponto, depois de ter sofrido 11 gols contra apenas dois marcados, o que colocou a antiga comissão técnica sob grande pressão e levou à saída de Montella.

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Yalçın espera restaurar o equilíbrio da seleção turca, aproveitando a presença de um grupo de jovens talentos, à frente deles Güler, jogador do Real Madrid, que representa um dos mais destacados elementos ofensivos da equipe, ao lado de Hakan Çalhanoğlu, jogador da Inter de Milão, dono de grande experiência internacional.

Do outro lado, a seleção belga entra no confronto com ambições diferentes, pois busca reforçar suas chances na disputa pela classificação às fases eliminatórias, depois de ter conquistado duas vitórias em suas quatro primeiras partidas, contra duas derrotas diante da França.

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O treinador Mark van Bommel conta com um grupo de elementos experientes, à frente deles De Bruyne, jogador do Napoli, e Youri Tielemans, ao lado de Jérémy Doku, que retornou à lista da seleção após se recuperar da lesão.

O confronto entre as duas equipes ganha importância adicional diante do resultado do último jogo entre elas, no dia 2 de outubro passado, quando a Bélgica conquistou uma grande vitória por três a zero, que levou a assinatura de De Bruyne, que marcou dois gols aos 10 e aos 60 minutos, enquanto Romelu Lukaku acrescentou o terceiro gol.

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Portanto, a seleção turca busca se redimir diante da Bélgica e encerrar sua sequência de resultados negativos no torneio, enquanto os visitantes esperam sair com os três pontos para seguir na disputa por uma das vagas de classificação.

A atual edição da Liga das Nações da Europa carrega importância especial para a seleção turca, que disputa as competições do nível superior pela primeira vez em sua história, depois de ter subido do segundo nível, mas se viu em um grupo forte que inclui França, Itália e Bélgica.

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Isso acontece num momento em que a Bélgica busca recuperar seu lugar entre os grandes da Europa, depois de ter terminado a edição passada do torneio na terceira posição de seu grupo, enquanto a seleção turca espera evitar o rebaixamento direto do nível superior, apesar da dificuldade de sua situação após perder suas quatro primeiras partidas.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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