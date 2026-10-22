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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em números: Ezzalzouli lidera uma seleta lista na Liga dos Campeões

Celta de Vigo x Bétis
Celta de Vigo
Bétis
La Liga
Bétis x Feyenoord
Feyenoord
Liga dos Campeões
A. Ezzalzouli
S. Guirassy
Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Sabah FK x Borussia Dortmund
Sabah FK
Espanha
Países Baixos
Marrocos
Guiné
Alemanha
Azerbaijão

O astro marroquino contribuiu para a terceira vitória da equipe andaluza na competição continental

O marroquino Abdessamad Ezzalzouli, astro do Real Betis, da Espanha, dividiu a liderança da lista dos jogadores que mais finalizaram durante a terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, após sua participação na vitória sobre o Feyenoord, da Holanda, (1 a 0) no estádio La Cartuja, na noite da última quarta-feira.

Ezzalzouli finalizou 8 vezes diante do Feyenoord, empatado com o guineano Serhou Guirassy, atacante do Borussia Dortmund, que enfrentou o Qarabag, do Azerbaijão.

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Segundo a estatística publicada pela rede "Squawka", Ezzalzouli ficou na primeira posição empatado com Guirassy, à frente do argentino Emiliano Buendía, jogador do Aston Villa, e do escocês Scott McTominay, astro do Napoli, que finalizaram 7 vezes cada um.

A lista também incluiu Luis Suárez, jogador do Sporting de Lisboa, com 6 finalizações, enquanto Donyell Malen, Fabián Ruiz, Alexis Mac Allister e Rayan Cherki finalizaram 5 vezes cada, e Florian Wirtz ficou na décima posição com 4 finalizações.

De sua parte, Guirassy marcou dois gols durante a vitória do Borussia Dortmund sobre o anfitrião Qarabag, do Azerbaijão, pelo placar de 2 a 1, dando continuidade à sua grande fase na competição, pois nenhum jogador marcou mais duplas de gols do que Guirassy desde o início da temporada 2024-2025 na Liga dos Campeões da Europa, tendo conseguido isso duas vezes.


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