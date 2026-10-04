Jules Koundé não buscou desculpas nem colocou a culpa em seu treinador após a redução de seu papel no Barcelona. Pelo contrário, optou por encarar a situação com franqueza, admitindo que não vinha apresentando o nível que mostrou na temporada passada e reconhecendo que recuperar seu lugar no time titular depende dele mesmo.

O lateral-direito do Barcelona falou, durante a coletiva de imprensa na véspera do confronto contra a Bélgica, pela quarta rodada da Liga das Nações da UEFA, sobre a escassez de minutos com o clube catalão nesta temporada, diante da aposta da equipe em Eric García na posição de lateral-direito.

Koundé disse: "Essa é uma decisão do treinador. Sinto que estou em uma condição física excelente e não sofro de nenhuma lesão, mas, se estou tendo menos tempo de jogo, é porque estive abaixo do meu nível habitual na temporada passada".

E acrescentou: "Encaro isso como um desafio. Vou continuar trabalhando como sempre faço, porque cabe a mim recuperar o meu melhor nível. Sei que, quando estiver no meu melhor momento, terei a oportunidade de jogar".

O papel de Koundé na seleção francesa passou por algumas mudanças desde que Zinedine Zidane assumiu o comando técnico, depois de ele ter sido um dos elementos fundamentais em que Didier Deschamps se apoiava de forma constante.

Koundé começou como titular e disputou a partida inteira contra a Turquia na estreia de Zidane, no dia 25 de setembro, mas ficou totalmente de fora dos dois confrontos seguintes, contra Bélgica e Itália, antes de surgir a oportunidade de recuperar seu lugar diante da Bélgica novamente, no estádio de Saint-Denis.









O zagueiro do Barcelona elogiou os primeiros passos de Zidane com a seleção, explicando que o novo treinador faz questão de manter uma comunicação constante com os jogadores dentro e fora de campo, além do desejo de sua comissão técnica de ajudá-los a evoluir.

Koundé disse: "O Zidane é fácil de se comunicar, assim como com os jogadores, e gosta de conversar conosco dentro e fora de campo, e o mesmo vale para sua comissão técnica. Todos estão dispostos a dar conselhos para melhorar o desempenho. Não gosto de comparações, mas o treinador trabalha duro para fazer de nós uma equipe ofensiva".

Koundé revelou que Zidane lhe cobra o aprimoramento de alguns aspectos de seu modo de jogar, especialmente no que diz respeito à posse e ao controle de bola, afirmando: "Não sei se há uma mudança radical, mas isso vai ao encontro do desejo coletivo do treinador por controle, especialmente da bola".

E concluiu: "Tenho muito espaço para melhorar e posso desperdiçar menos tempo e esforço e ser mais direto. Ele também me pede para participar do ataque quando houver oportunidade, mas isso não é novidade para mim".



