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Em banho-maria: Bayern de Munique prepara contratação de Haaland para suceder Harry Kane

E. Haaland
H. Kane
Bayern de Munique
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M. Olise
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250 milhões de euros mudam as contas!

A nova negociação do Bayern de Munique pode não ser apenas um movimento financeiro, mas talvez carregue em si a chave para uma futura contratação de peso. Com a injeção de 250 milhões de euros nos cofres do clube, começa a surgir a pergunta mais importante em Munique: estará o gigante bávaro se preparando para financiar a era pós-Harry Kane? E, se for esse o caso, seria Erling Haaland o nome aguardado para suceder o artilheiro inglês?

Talvez o assunto tenha sido um choque para a torcida do Bayern de Munique, que sonhava em possuir um dia parte de seu clube, e talvez tenha guardado dinheiro para realizar esse sonho, mas parece que a oportunidade passou. O empresário Max Viessmann, por meio de seu grupo «Viessmann Generations Group», adquiriu os 5% restantes das ações do Bayern de Munique por 250 milhões de euros.

Com base nessa negociação, o valor total do clube bávaro chega a cerca de 5 bilhões de euros, num momento em que suas grandes reservas de caixa se transformaram em um importante trunfo financeiro que pode ser investido no futuro. E aqui surge a pergunta: o que o Bayern poderia fazer com essa quantia gigantesca?

Franz Beckenbauer, e depois Uli Hoeness, sempre repetiam que «o Bayern de Munique não é um banco, mas um clube de futebol». Ainda assim, o poderio financeiro de que o clube dispõe atualmente lhe concede uma ampla margem de manobra no mercado de transferências.

Teoricamente, o Bayern poderia gastar 250 milhões de euros para comprar uma equipe como o Freiburg, avaliado em cerca de 242,55 milhões de euros, ou contratar o Borussia Mönchengladbach e o Colônia juntos, cujo valor total soma aproximadamente 256 milhões de euros.

É claro que ninguém espera que tais negociações aconteçam, mas elas ilustram a dimensão do poderio financeiro de que passou a dispor o gigante bávaro, depois de ter sido a referência financeira do Campeonato Alemão e agora se tornar uma referência que supera a todos.

Na prática, o diretor esportivo Max Eberl pode investir esse poderio financeiro na proteção dos astros da equipe contra a cobiça dos grandes da Europa, segundo informou o jornal "Bild" da Alemanha .

Assim, se o Real Madrid se movimentar no futuro para tentar contratar Michael Olise, um dos principais jogadores do Bayern e o mais caro do Campeonato Alemão, avaliado em cerca de 170 milhões de euros, o clube bávaro não será obrigado a olhar para a contrapartida financeira como um fator decisivo. A mensagem será clara: o Bayern não precisa vender seus astros para gerar liquidez.

Haaland: o possível sucessor de Kane?

Mas a verdadeira ambição pode ir além de manter os astros atuais e estender-se ao planejamento para os próximos anos, especialmente com Harry Kane se aproximando de uma nova etapa em sua carreira.

O atacante inglês completou 33 anos e, com o passar de dois ou três anos, o Bayern terá de pensar seriamente em um sucessor para um dos maiores artilheiros que já vestiram a camisa do clube.

E aqui aparece um nome familiar para a torcida bávara: "Erling Haaland". O atacante norueguês esteve perto de se transferir para o Bayern antes de escolher o Manchester City, depois de Munique ter feito parte de seus planos ao longo de 2022.

Em março de 2022, Haaland visitou a cidade de Munique, onde jantou no restaurante «Brenner» na companhia da princesa da Noruega, e também se encontrou com o ex-diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidžić, em sua casa.

Mas o desfecho foi diferente; Haaland optou por se transferir para o Manchester City e trabalhar sob o comando de Pep Guardiola. 

Desde então, o atacante norueguês se transformou em um dos principais astros do mundo, e seu valor de mercado disparou de forma extraordinária, o que torna qualquer tentativa futura de contratá-lo pelo Bayern um projeto financeiro gigantesco.

Haaland se lembra de Munique?

Hoje o cenário mudou. Guardiola deixou o Manchester City, enquanto Haaland pode, em algum momento de sua carreira, buscar um novo desafio e uma experiência diferente.

Será que o atacante norueguês sentirá um dia que sua aventura na Inglaterra perdeu parte do brilho? E se lembrará então de seus anos brilhantes no Campeonato Alemão com o Borussia Dortmund, e da visita que o levou a Munique anos atrás?

Se isso acontecer, Haaland pode encontrar as portas do Bayern abertas, e os cofres do clube capazes de financiar uma contratação de peso.

E talvez o cenário ideal para o gigante bávaro seja ter Haaland sucedendo Kane no comando de seu ataque, iniciando uma nova era na Allianz Arena.

A pergunta já não é apenas: quem sucederá Harry Kane? Mas sim: terá o Bayern agora o poderio financeiro para trazer Haaland de volta ao Campeonato Alemão?

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