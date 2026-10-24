Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALAFP
Tim Ursinus
Traduzido por

"Elenco reduzido" em Freiburg: Bayern de Munique anuncia mais um desfalque

Bundesliga
Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
V. Kompany
M. Kim
J. Kimmich
J. Musiala
L. Diaz

O Bayern de Munique não poderá contar apenas com o técnico Vincent Kompany na partida fora de casa contra o Freiburg, no domingo. Vários jogadores também estão fora. No sábado, o auxiliar técnico Aaron Danks anunciou mais um desfalque.

Enquanto Kompany, após seu colapso na quinta-feira, ainda passará alguns dias no hospital e desfalcará o maior campeão alemão por semanas, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala e Min-Jae Kim também não estarão à disposição em Breisgau. O substituto Aaron Danks conta apenas com um "elenco reduzido", que, ainda assim, tem muita qualidade.

Na ausência de Kompany, Danks confirmou o desfalque de Kim na coletiva de imprensa de sábado. O zagueiro sofreu uma "distensão muscular" no jogo da Liga dos Campeões contra o FC Arsenal, na quarta-feira, motivo pelo qual precisou ser substituído já no intervalo. Assim, a dupla de zaga deverá ser formada por Dayot Upamecano e Jonathan Tah.

Kimmich, por sua vez, segue fora devido à morte de seu pai. "Ele ainda está com a família e atravessa um momento difícil. Terá todo o tempo de que precisar", disse Danks. No meio-campo, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof podem atuar juntos, como fizeram contra os Gunners.

Diaz, que entrou e depois precisou ser substituído contra o Arsenal, se recupera de uma ruptura de feixe muscular. O período de afastamento deve ser de quatro a seis semanas. Jamal Musiala ainda faz trabalho de recuperação após uma ruptura de fibras musculares. Um retorno até o fim de outubro, porém, continua possível.

Quem estará disponível contra o BVB? Bayern de Munique teme por vários jogadores

No ataque, as esperanças recaem sobre Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Lennart Karl. O lateral-esquerdo Nathaniel Brown também pode ajudar, como fez no início da temporada.

Depois do jogo contra o Freiburg, o Bayern terá um compromisso pela Copa da Alemanha no meio da semana: o 1. FC Magdeburg receberá o atual campeão na quarta-feira. No sábado seguinte, haverá o grande duelo contra o BVB.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google