"Elenco reduzido" em Freiburg: Bayern de Munique anuncia mais um desfalque

Enquanto Kompany, após seu colapso na quinta-feira, ainda passará alguns dias no hospital e desfalcará o maior campeão alemão por semanas, Joshua Kimmich, Luis Diaz, Jamal Musiala e Min-Jae Kim também não estarão à disposição em Breisgau. O substituto Aaron Danks conta apenas com um "elenco reduzido", que, ainda assim, tem muita qualidade.

Na ausência de Kompany, Danks confirmou o desfalque de Kim na coletiva de imprensa de sábado. O zagueiro sofreu uma "distensão muscular" no jogo da Liga dos Campeões contra o FC Arsenal, na quarta-feira, motivo pelo qual precisou ser substituído já no intervalo. Assim, a dupla de zaga deverá ser formada por Dayot Upamecano e Jonathan Tah.

Kimmich, por sua vez, segue fora devido à morte de seu pai. "Ele ainda está com a família e atravessa um momento difícil. Terá todo o tempo de que precisar", disse Danks. No meio-campo, Aleksandar Pavlovic e Tom Bischof podem atuar juntos, como fizeram contra os Gunners.

Diaz, que entrou e depois precisou ser substituído contra o Arsenal, se recupera de uma ruptura de feixe muscular. O período de afastamento deve ser de quatro a seis semanas. Jamal Musiala ainda faz trabalho de recuperação após uma ruptura de fibras musculares. Um retorno até o fim de outubro, porém, continua possível.

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No ataque, as esperanças recaem sobre Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Lennart Karl. O lateral-esquerdo Nathaniel Brown também pode ajudar, como fez no início da temporada.

Depois do jogo contra o Freiburg, o Bayern terá um compromisso pela Copa da Alemanha no meio da semana: o 1. FC Magdeburg receberá o atual campeão na quarta-feira. No sábado seguinte, haverá o grande duelo contra o BVB.