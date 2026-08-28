Inicialmente, o jornal italiano Gazzetta dello Sport noticiou que Tresoldi teria decidido fazer uma mudança de federação da Alemanha para a Itália. Segundo a publicação, o artilheiro do Club Brugge, que até aqui sempre atuou pelas seleções de base da DFB e atualmente é peça fixa da seleção alemã sub-21, já teria dado sua resposta positiva aos italianos.

A federação italiana, segundo a Gazzetta, trabalha agora a todo vapor para concluir a mudança de federação de Tresoldi junto à FIFA a tempo dos jogos da Liga das Nações marcados para setembro. O jogador de 22 anos, filho de pai italiano e mãe argentina, nasceu em Cagliari e inicialmente cresceu na Itália. Só aos 13 anos ele se mudou com a família para a Alemanha e, a partir daí, foi formado no Hannover 96.

Se a FIFA der sinal verde a tempo, o velho e novo técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, que no fim de julho iniciou sua segunda passagem pela Squadra Azzurra, pretende convocar Tresoldi pela primeira vez para a seleção italiana para os jogos contra a Bélgica (25 de setembro), na Turquia (28 de setembro), na França (2 de outubro) e em casa contra a Turquia (5 de outubro).

Então a DFB terá de deixar escapar uma promissora esperança de futuro para a posição de camisa 9? Com sua forte evolução em Bruges e as boas atuações pela sub-21 (12 gols em 24 partidas internacionais pela sub-21 até aqui), Tresoldi se aproximou do time principal da seleção. Considera-se bastante possível que o novo técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, tenha o jovem atacante muito bem cotado para sua primeira convocação, que será anunciada em 17 de setembro.

A DFB ainda tem uma chance com Nicolo Tresoldi?

E, como informa o Bild, Klopp ainda pode, sim, ter esperança de contar com Tresoldi no futuro. Segundo o tabloide alemão, o jovem, ao contrário do que diz a reportagem da Gazzetta, ainda não teria decidido por qual país quer atuar daqui para frente. Assim, um futuro na seleção da DFB seguiria sendo possível.

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Enquanto Klopp deve conduzir a reconstrução da seleção alemã após a nova eliminação precoce na Copa do Mundo, o presente da Squadra Azzurra é, como se sabe, ainda mais dramático. Pela terceira vez consecutiva, a tetracampeã mundial ficou fora da fase final da Copa do Mundo, fracassando também nas Eliminatórias sob o comando do herói de 2006 Gennaro Gattuso. Os italianos agora querem, com Mancini, responsável pelo título da Euro em 2021 e pelo único verdadeiro momento de luz dos últimos dez anos do futebol italiano, voltar a se conectar o mais rapidamente possível com tempos mais vitoriosos.

Tresoldi, que por causa das raízes de sua mãe teoricamente também poderia defender a Argentina, agora precisa decidir de qual recomeço prefere fazer parte. O ex-jogador do Hannover fez uma boa primeira temporada em Bruges e também começou de forma excepcional a atual campanha: em cada um dos quatro jogos oficiais disputados até agora em 2026/27 pelo gigante belga, ele marcou um gol.

Quais grandes clubes estão interessados em Nicolo Tresoldi?

Há tempos até os maiores clubes estariam sondando Tresoldi, e entre eles Borussia Dortmund e Atlético de Madrid já foram apontados como interessados. Recentemente, também se falou que o Barcelona passou a observar o jogador da seleção alemã sub-21, depois que Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, e Lautaro Martínez, da Inter de Milão, aparentemente não deverão estar disponíveis como soluções desejadas para o comando de ataque.

Segundo a Gazzetta, a federação italiana também trabalha intensamente, no caso do berlinense de nascimento Matteo Palma, para atrair outro talento que recentemente atuou pela DFB nas categorias sub-16 e sub-17. O zagueiro de 18 anos da Udinese Calcio, que já fez três jogos pela Itália na sub-15, também deve jogar futuramente pela Squadra Azzurra. No entanto, ainda seria duvidoso se Palma seria convocado já para os próximos compromissos internacionais, por causa de sua atual lesão muscular.

Além disso, segundo a Gazzetta, outro foco da federação italiana, além de Tresoldi, está em mais um talento, a quem uma mudança de federação supostamente teria sido apresentada com sucesso. Trata-se do volante Alessandro Romano, do Cagliari Calcio, nascido na Suíça e sempre presente entre as seleções de base dos suíços da sub-16 à sub-20, que no futuro deverá vestir a camisa da Itália. Segundo a Gazzetta, o jogador de 20 anos também já teria dado sua resposta positiva para a mudança de federação.