Ele recebe uma chance inesperada: joia da base do Bayern de Munique se beneficia de desdobramentos no mercado de transferências

No total, o Bayern de Munique já arrecadou cerca de 35 milhões de euros com as vendas de jogadores que retornaram de empréstimo, como Alexander Nübel. Mas isso não deve parar por aí: a direção esportiva, liderada por Max Eberl, ainda procura desesperadamente interessados em Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza. Mas isso tem se mostrado difícil também por causa de seus altos salários e valores de transferência.









Enquanto isso, um jogador que retornou de empréstimo está nos planos de forma definitiva para a próxima temporada: Arijon Ibrahimovic. Após um total de três empréstimos ao Frosinone Calcio, à Lazio e ao Heidenheim, o jovem revelado pelo clube, surpreendentemente ainda com apenas 20 anos, terá sua chance entre os profissionais nesta temporada. Foi isso que o Bayern de Munique anunciou, de maneira bastante surpreendente, há três semanas, em um comunicado enviado especialmente à imprensa.

"Arijon chegou ao Bayern de Munique ainda aos 12 anos e construiu seu caminho passo a passo por meio do nosso campus e de empréstimos direcionados. Principalmente no último ano muito bom em Heidenheim, ele aprendeu muito em nível pessoal para agora estar pronto para o Bayern de Munique", declarou na ocasião o diretor esportivo Christoph Freund. "Seu desenvolvimento é um exemplo das possibilidades que mostramos aos nossos talentos. Agora, para ele, não se trata mais apenas de aprender, e sim de atacar aqui no Bayern de Munique."

Bayern de Munique contrata Saibari em vez de Gordon, e Ibrahimovic se beneficia

O fato de Ibrahimovic receber essa chance também tem a ver com desdobramentos no mercado da bola que, na verdade, não estavam previstos. No começo do verão europeu, o Bayern de Munique queria reforçar o ataque com mais um ponta esquerda de alto nível. Os bávaros se empenharam intensamente por Anthony Gordon, mas ele acabou se transferindo para o Barcelona.

Em vez disso, chegou Ismael Saibari, um jogador versátil que tem suas principais qualidades mais pelo centro. Lá, Saibari deve disputar minutos principalmente com Jamal Musiala e Serge Gnabry. Os três também podem atuar pela ponta esquerda, mas, como substituto nominal do incontestável dono da posição Luis Diaz, o técnico Vincent Kompany aparentemente conta com Ibrahimovic. "Basicamente, reserva do Diaz", respondeu Ibrahimovic em conversa com a imprensa na segunda-feira, ao ser perguntado sobre qual papel Kompany havia lhe atribuído.

Ibrahimovic esteve no pequeno grupo de jogadores que já iniciaram a preparação na abertura oficial dos treinamentos na segunda-feira passada. No primeiro amistoso contra o Wehen Wiesbaden (1 a 2), ele foi utilizado, e também nas próximas partidas de pré-temporada Ibrahimovic deve ter muitos minutos por causa da ausência de vários experientes jogadores ofensivos. Diaz, assim como Harry Kane e Michael Olise, ainda está em férias prolongadas por causa da Copa do Mundo. Musiala, Gnabry, Lennart Karl e Saibari trabalham em seus retornos após diversas lesões.

"Estou extremamente feliz por receber a chance de poder jogar no maior clube do mundo", disse Ibrahimovic. "Com certeza quero aproveitar a minha chance."

IMAGO

Qualidades de velocista de Ibrahimovic impressionam Vincent Kompany

Ibrahimovic estreou no início de 2023, aos 17 anos, pelos profissionais do Bayern de Munique sob o comando de Julian Nagelsmann. Depois vieram mais três partidas e três empréstimos. Primeiro, um promissor ao Frosinone, depois um completamente decepcionante à Lazio, onde ele somou apenas 19 minutos em campo. Na temporada passada, Ibrahimovic se firmou como titular no Heidenheim, rebaixado da Bundesliga. Nesse período, alternou de forma intensa entre as posições, ora pela direita, ora pela esquerda, ora pelo centro, e registrou sete participações em gols.

Kompany se impressionou principalmente com as qualidades de velocista de Ibrahimovic. Ao todo, Ibrahimovic deu 664 sprints na última temporada da Bundesliga, a sétima melhor marca entre todos os jogadores. O líder no Bayern de Munique foi Michael Olise, com 628. Ibrahimovic atingiu uma velocidade máxima de 35,08 km/h. Nenhum jogador ofensivo do clube de Munique superou esse número; apenas os defensores Alphonso Davies, Konrad Laimer e Josip Stanisic foram mais rápidos. Fisicamente, Ibrahimovic tem os pré-requisitos perfeitos para o estilo de jogo intenso de Kompany.

Ele ainda apresentou uma candidatura concreta a uma chance em seu clube de origem no momento ideal: justamente no duelo direto com o Bayern de Munique, na Allianz Arena, em maio. O Heidenheim arrancou um 3 a 3, Ibrahimovic convenceu e deu uma assistência.