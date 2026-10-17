Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduzido por

"Ele não quer saber de vocês": o que houve com Vincent Kompany em Bayern de Munique x RB Leipzig?

Bundesliga
Bayern de Munique x Leipzig
Bayern de Munique
Leipzig
V. Kompany

O técnico Vincent Kompany se mostrou incomumente contido durante a goleada do Bayern de Munique sobre o RB Leipzig. Depois, veio a explicação.

Como explicou o diretor de futebol do Bayern de Munique, Max Eberl, após a vitória por 6 a 1 na noite de sábado, à Sky, Kompany vinha sofrendo com uma infecção durante toda a semana e, segundo Eberl, uma "lesão esportiva no quadril" surgiu pouco antes da partida. "Ele está deitado agora na sala dos treinadores, mas está bem", afirmou o dirigente do Bayern, ressaltando que não havia motivo para se preocupar com Kompany, embora ele tivesse de cancelar a entrevista obrigatória após o jogo à Sky e também a coletiva de imprensa.

O belga não comemorou os gols de sua equipe com a mesma euforia de costume e permaneceu sentado no banco, contente. Além disso, também não orientou o time à beira do campo com a intensidade habitual. Os auxiliares de Kompany, porém, "sabiam exatamente o que tinham de fazer. Por isso, hoje ele pôde ficar um pouco mais relaxado no banco", explicou Eberl.

O que Joshua Kimmich disse sobre os problemas de Vincent Kompany

Já o líder do meio-campo Joshua Kimmich disse não saber de nada. "O que ele tem? Nem fiquei sabendo disso", respondeu o jogador da seleção alemã ao ser questionado pela Sky e acrescentou, em tom de brincadeira: "Acho que ele não está a fim de vocês." Kimmich continuou a brincar com seu treinador: "Realmente não fiquei sabendo nem percebi que ele estava com problemas. Ele também já não é dos mais jovens."

Com gols de Luis Diaz (12 minutos), Aleksandar Pavlovic (26) e Michael Olise (34), o Bayern, em grande atuação, já havia decidido no intervalo a partida da sexta rodada da Bundesliga contra um Leipzig que não conseguia fazer frente ao adversário. Depois do intervalo, o brilhante Diaz completou um hat-trick (47 e 69), enquanto Harry Kane também marcou (53). Ao RB, restou apenas o gol de honra de Andrija Maksimovic, nos acréscimos.

Bayern de Munique atropela RB Leipzig: "Fracasso completo"

"Um fracasso completo em todos os aspectos", disse à Sky o diretor esportivo do Leipzig, Marcel Schäfer, ao criticar duramente seus jogadores. "É por isso que o resultado é o que é. Precisamos falar disso com toda a clareza. É claro que se pode perder em Munique, não somos o primeiro time a passar por isso. Mas fomos tão inferiores que isso não corresponde ao que esperamos de nós mesmos. Precisamos conversar seriamente sobre isso."

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Eberl, como era de se esperar, estava bem mais satisfeito e elogiou: "Foi realmente impressionante." Acima de tudo, diferentemente das recentes decepções no empate por 2 a 2 em Augsburg, no último fim de semana de Bundesliga, e no 3 a 3 fora de casa contra o Viking Stavanger, pela Champions League, durante a semana, o Bayern jogou com muita concentração desde o início. "Em parte, nem dá para culpar o Leipzig, porque nós jogamos muito bem", exaltou Eberl.

O Bayern quer levar o embalo dos muitos gols para o grande confronto de quarta-feira pela Champions League contra o campeão inglês Arsenal. Kompany estará novamente em forma à beira do campo? "Ele estará presente contra o Arsenal. Ainda não posso dizer que papel poderá desempenhar", deixou Eberl em aberto.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google