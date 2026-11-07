Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona emprestado ao Ajax de Amsterdã, da Holanda, foi alvo de duras críticas de Dietmar Hamann, ex-astro da seleção alemã, após a decisão de Jürgen Klopp de utilizá-lo como titular nas partidas contra Sérvia e Holanda, pela Liga das Nações da Europa.

Klopp anunciou nesta sexta-feira a convocação da seleção alemã para as duas partidas, confirmando que Ter Stegen será o goleiro titular em ambos os confrontos, diante de seu grande momento na atual temporada com o Ajax.

Klopp defendeu a escolha pelo goleiro catalão, afirmando: "Marc está fazendo uma temporada excelente em Amsterdã e, felizmente, Ortega e Nübel também estão fazendo duas temporadas muito boas. Vamos entrar nessas duas partidas com Marc como nosso goleiro titular".

Mas a decisão do treinador alemão não foi bem aceita por todos, já que Hamann, ex-internacional alemão, atacou a escolha de Ter Stegen, afirmando não considerar que o goleiro tenha feito o suficiente com a seleção para conquistar uma vaga de titular.

Hamann ataca Ter Stegen: "Não merece"

Hamann disse, em declarações reproduzidas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Não acho que ele mereça isso. Não teve bom desempenho com a seleção".

E acrescentou: "Ele é o goleiro titular porque não temos mais Manuel Neuer ou Oliver Kahn. Não acho que ele mereça isso".

As declarações de Hamann surgem em um momento em que Ter Stegen busca consolidar sua posição na seleção alemã, depois de ter recebido a confiança de Klopp antes dos dois confrontos da Liga das Nações.

Oliver Kahn defende o goleiro do Barcelona

Por outro lado, Oliver Kahn, lenda da posição de goleiro na Alemanha, adotou uma postura diferente da de Hamann, defendendo a decisão de Klopp de dar a Ter Stegen a oportunidade de defender a meta da Alemanha.

Kahn afirmou: "No momento, Ter Stegen parece estar em boa forma. Ele mereceu a convocação. E agora cabe a ele provar isso por meio de seu nível de jogo".

Assim, as opiniões se dividiram na Alemanha entre Hamann, que considera que o goleiro do Barcelona não merece a vaga de titular, e Kahn, que acredita que Ter Stegen conquistou sua oportunidade com méritos e agora precisa provar que merece dentro de campo.