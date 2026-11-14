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O jogador da seleção alemã Florian Wirtz, do Liverpool, recebeu um grande elogio que deve tê-lo deixado especialmente feliz.

"Ele é simplesmente um jogador excepcional", disse o ex-jogador da seleção alemã Marko Marin à RTL/Sky Sport após a vitória por 3 a 1 da seleção alemã sobre a Sérvia, pela Liga das Nações, na sexta-feira, ao falar de Wirtz. "Ele continuará sendo muito importante para a seleção alemã nos próximos anos", acrescentou Marin, ressaltando que o jogador de 23 anos também está ficando "cada vez melhor" no Liverpool.

Por que as palavras de Marin provavelmente são tão especiais para Wirtz? Em 2024, ele revelou, em entrevista à revista Spiegel, que o ex-astro da Bundesliga (Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen) havia sido seu "grande ídolo". "Eu tinha uma camisa do Werder com o nome dele nas costas. Ficava fascinado com seus dribles e sua capacidade de fazer gols. Nesse aspecto, eu me identificava com ele", explicou Wirtz na ocasião.

Marko Marin era o grande ídolo de Florian Wirtz: "É bom ouvir algo assim"

"Muitas vezes me perguntaram sobre isso. É bom ouvir algo assim, sobretudo de um jogador que atua nesse nível", disse Marin sobre a admiração de Wirtz por seu futebol. O ex-jogador de 37 anos disputou 16 partidas pela seleção alemã entre 2008 e 2010, marcou um gol, integrou o elenco da Alemanha na Copa do Mundo de 2010 e entrou em campo duas vezes por poucos minutos durante o torneio na África do Sul.

Getty Images

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Marin deixou a Bundesliga em 2012 rumo ao Chelsea, onde, porém, não conseguiu se firmar. Depois, passou por clubes na Espanha, Itália, Bélgica, Turquia, Grécia, Sérvia, Arábia Saudita e Hungria, antes de encerrar a carreira em 2022.

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"Acho que ele já é muito melhor do que Marko Marin", prosseguiu o ex-meio-campista em seus elogios a Wirtz. "Ele provavelmente tentou aprender algumas coisas observando meu jogo. É um jogador instintivo, driblador e sensacional entre as linhas. Ele já faz isso muito bem."

Na noite de sexta-feira, em Belgrado, Wirtz marcou, em uma jogada elegante, o gol que fez 2 a 0 para a equipe do técnico Jürgen Klopp. Foi o 13º gol do jogador do Liverpool em sua 49ª partida pela seleção.

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Marin, por sua vez, é diretor técnico do Estrela Vermelha de Belgrado, um dos principais clubes da Sérvia, desde abril de 2023. Será que, no futuro, ele também poderá assumir um cargo de gestão esportiva em um clube da Bundesliga? "Por enquanto, não. Estou satisfeito aqui", disse Marin, acrescentando: "A Bundesliga é sempre interessante e uma das melhores ligas da Europa. Claro que é interessante, mas, no momento, estou feliz aqui e ainda tenho algumas coisas que quero fazer."