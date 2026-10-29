"Agora estou curioso para ver o que o Real Madrid vai fazer com Vinicius Junior. Porque, sem ele, o Real funciona melhor", disse Matthäus, ainda de forma diplomática, durante uma conversa com a imprensa antes do clássico da Bundesliga entre o Bayern de Munique e o BVB, na noite de sábado.

O ex-jogador de 65 anos apontou a melhora do Real sem o astro brasileiro do ataque, que havia perdido os últimos jogos oficiais, incluindo a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Barcelona, devido a uma suspensão após uma agressão e um ataque de fúria contra o Villarreal.

"Isso também é trabalho de Mourinho. Pois é, o que faço agora com Vinicius? Voltamos a vencer um clássico em Barcelona depois de dois ou três anos. Jogamos bem sem Vinicius Junior, que foi substituído, em Roma, onde eles também venceram por 4 a 3", enumerou Matthäus, antes de intensificar as críticas.

Vinicius Junior é duramente atacado por Lothar Matthäus: "Causador de problemas!"

"Ele é um causador de problemas. É um sujeito desagradável. É assim. E não faz bem ao time. Toda a imagem que ele projeta. Por isso fiquei feliz que ele não estivesse entre os dez primeiros na Bola de Ouro", disparou Matthäus sobre o jogador de 26 anos, que frequentemente enfrenta duras críticas por suas atitudes dentro e fora de campo.

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Talvez também por causa de seu temperamento difícil, das frequentes simulações e, ao mesmo tempo, da tendência a agressões e ofensas a árbitros, Vinicius tenha sido superado por Rodri por uma pequena margem na eleição de melhor jogador do mundo em 2024, terminando em segundo lugar após uma temporada brilhante no Real. O resultado foi o maior escândalo da história do prestigioso prêmio da France Football, já que Vinicius e o Real boicotaram a cerimônia em seguida.

Na votação deste ano, vencida por Harry Kane, Vinicius ficou apenas em 17º lugar, depois de terminar em 16º em 2025. "É justamente algo que distinguiu, ou distingue, Harry Kane: ele é alguém que demonstra compreensão por tudo, dedica tempo a tudo e é um cavalheiro. E Vinicius Junior não é assim."

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Vinicius Junior? Matthäus cobra uma postura firme de Mourinho

De modo geral, o Bayern de Munique "graças a Deus não tem algo assim", e o Barcelona também não sofre com possíveis caprichos: "O Real Madrid tem esse problema. O problema do Real Madrid se chama Vinicius Junior. Quando ele não está, o time funciona: é mais disciplinado, todos jogam uns pelos outros, juntos. Com ele, há um ego. Um ego enorme, além de toda a sua linguagem corporal. E isso prejudica o time, prejudica também o clube."

Por isso, Matthäus cobrou dos dirigentes do Real, incluindo o presidente Florentino Pérez, e de José Mourinho medidas duras em relação ao caso. "Espero, pelo bem do Real Madrid, que em algum momento o presidente fale claramente com Vinicius Junior e o repreenda, ou que Mourinho o deixe no banco. Se ele está suspenso, Mourinho não pode escalá-lo, mas Vinicius Junior também pode ficar no banco mesmo estando saudável porque, na minha opinião, vista de longe, ele prejudica o time. E o clube."

Vinicius Jr. segue suspenso em La Liga pelo menos até 7 de novembro e perderá os jogos contra o Racing Santander e o Valencia. Na Liga dos Campeões, porém, ele pode jogar. Durante a suspensão, foi titular duas vezes na competição, contra a Roma (4 a 3) e o RB Leipzig (4 a 1). Na próxima quarta-feira, os merengues terão de enfrentar o AEK Atenas fora de casa.