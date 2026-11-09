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Thomas Tuchel se pronunciou oficialmente sobre o debate que ganha força em torno do goleiro titular da Inglaterra e manifestou firme apoio a Jordan Pickford. O veterano do Everton enfrenta a nova concorrência de James Trafford enquanto a seleção inglesa se prepara para confrontos decisivos pela Liga das Nações.

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Tuchel respalda Pickford como primeira opção

Tuchel esclareceu a hierarquia no elenco da Inglaterra e confirmou que Pickford continua sendo o goleiro titular absoluto da seleção. Desde que Gareth Southgate lhe deu a titularidade antes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o goleiro do Everton, que soma 93 partidas pela seleção, tem sido presença constante na equipe. No entanto, a recente ascensão de Trafford levantou dúvidas sobre uma possível mudança sob a nova comissão técnica.

Ao falar sobre a relação entre seus goleiros, Tuchel esclareceu sua posição em declarações publicadas pela ESPN. “Não, ele é. Mas nada mudou. A disputa também existe no gol, assim como entre os jogadores de linha”, explicou.

Liga das Nações como oportunidade para testes

O técnico da Inglaterra quer usar a Liga das Nações para ampliar suas opções, especialmente diante dos confrontos importantes contra Croácia e Espanha. Nos jogos anteriores da Inglaterra, Trafford foi titular nas duas primeiras partidas: a derrota por 3 a 2 para a Espanha e a vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca. Pickford assumiu o gol nos jogos restantes e não sofreu gols na goleada por 7 a 0 sobre a Croácia nem na vitória por 3 a 0 contra os tchecos.

Tuchel defendeu o rodízio como uma medida necessária para a evolução da equipe. “Então, escalamos James contra a Espanha e nos perguntamos: ‘É justo colocar James Trafford logo de cara contra a Espanha?’ Mas acho que é exatamente disso que precisamos, porque o que acontece se Jordan Pickford se machucar? O que acontece se ele não estiver disponível? Então, é melhor testá-lo. Jordan sabe disso. Sabe que queremos usar a Liga das Nações exatamente para isso. Mas, no momento, nada mudou. No momento, ele é o número 1 e apenas sente um pouco de concorrência, o que é bom para ele.”

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Profissionalismo entre os goleiros

Segundo o treinador, a reação de Pickford ao rodízio foi exemplar. O goleiro de 32 anos mantém a boa fase no clube, com 13 partidas pelo Everton em todas as competições nesta temporada. Ele sofreu apenas 11 gols e passou seis jogos sem ser vazado, ajudando a equipe a ocupar a sexta posição na Premier League, com 16 pontos após dez partidas.

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“Fiquei muito impressionado e um pouco surpreso com a reação dele quando conversamos”, acrescentou Tuchel. “Achei que ele não receberia a ideia tão bem quanto recebeu, porque disse que entendia perfeitamente. Ele me impressionou muito da última vez. Conversamos com ele, foi uma conversa muito curta. Foi muito positiva. Ele disse: ‘Sim, vamos fazer isso, Traff merece e eu vou incentivá-lo’. E ele não mudou nada. Se mudou, foi para melhor: incentivou Traff e fez com que ele se sentisse bem. Foi muito impressionante, ele lidou muito bem com isso.”

De olho nos próximos confrontos decisivos

A Inglaterra ocupa atualmente a segunda posição do Grupo 3 da Liga das Nações, com nove pontos, três atrás da líder Espanha, que mantém uma campanha perfeita e já garantiu vaga nas quartas de final.

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Durante a atual data Fifa, a Inglaterra receberá a Croácia no estádio de Wembley na quinta-feira, antes de viajar para enfrentar a Espanha, campeã da Copa do Mundo, no estádio Metropolitano, em 15 de novembro.