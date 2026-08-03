É um segredo aberto que Noah Atubolu imaginava seu dia a dia atual de forma completamente diferente. Enquanto seus companheiros de equipe se preparavam recentemente para a próxima temporada em meio ao cenário pitoresco dos Alpes, ele permaneceu sozinho no centro de treinamento de seu ainda empregador, o SC Freiburg. De seu objetivo de se acertar com uma equipe de ponta da Europa, de preferência na Inglaterra, ele segue a anos-luz de distância mesmo meses depois de ter formalizado seu desejo de transferência, a um ano do fim do contrato.

Até hoje, o jogador de 24 anos não encontrou um novo clube que corresponda às suas exigências. Uma solução rápida não está à vista. O goleiro de enorme talento, que é visto como uma esperança de futuro para a DFB, calculou muito mal seus passos. "Talvez todos nós tenhamos subestimado um pouco como o ritmo chega tarde a esse mercado específico de goleiros", resumiu recentemente o diretor esportivo do SC, Klemens Hartenbach, ao kicker.

Não é só a busca de Atubolu por um clube que se mostra difícil. Outros exemplos de destaque também mostram isso: a conclusão do empréstimo de Marc-Andre ter Stegen ao Ajax, de Amsterdã, se arrasta há semanas, Stefan Ortega, que estava sem clube anteriormente, acertou uma transferência à primeira vista incomum para o Olympiacos, do Pireu, e Alexander Nübel também não encontrou espaço em uma das principais ligas e assinou, de forma um tanto surpreendente, com o Besiktas, de Istambul.

A suposição, sem dúvida justificável, de que o mercado de goleiros está simplesmente saturado demais seria curta demais. Há vários fatores que desempenham um papel decisivo para que goleiros altamente talentosos precisem, em nível de clubes, aparentemente se contentar com ambições menores ou até corram o risco de ficar completamente pelo caminho.

Mercado de goleiros travado: o principal problema está na Inglaterra

O principal problema para a falta de movimentação está, acima de tudo, na Inglaterra. Mais precisamente na Premier League, como Markus Krösche também apontou recentemente ao kicker. "Percebe-se que todos os clubes primeiro precisam vender. O mercado comprador na Inglaterra só está começando de verdade agora. Eles colocam o dinheiro no mercado; todos os outros países já não colocam muito dinheiro no mercado. O Bayern investiu agora, mas esse é o nosso líder do setor, com outras condições. Todos os outros clubes esperam por vendas porque precisam de receitas. Já arrecadamos mais de 80 milhões de euros, isso certamente também ajudou em nossas transferências no lado das chegadas", disse o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt.

Krösche de forma alguma se referia apenas ao mercado de goleiros, mas ao mercado global. Fora dos clubes absolutamente de elite, todas as outras ligas dependem, em certo sentido, da ilha. Os muitos clubes de médio e pequeno porte na Espanha, França ou Itália, fora das equipes absolutamente de elite como Barça, Real, Inter ou PSG, nem sequer têm condições de contratar um goleiro ou jogador de linha que desencadeie um efeito dominó capaz de alterar o mercado.

Interessante: segundo informações da SPOX, um goleiro reserva na Premier League ganha até mais dinheiro do que um titular nas outras grandes ligas. Só quando o mercado inglês desperta é que a maior parte do dinheiro flui como uma espécie de cachoeira para as outras ligas e se distribui pelos diferentes mercados. Até as divisões inferiores. Tradicionalmente, porém, a reação na Inglaterra acontece muito tarde, algo que também se reflete na janela de transferências até aqui mais silenciosa. O fenômeno conhecido no futebol como marasmo de verão também pode, portanto, ser aplicado ao mercado de transferências.

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Desequilíbrio absurdo: goleiro reserva do Man City troca de clube por mais de 40 milhões de euros

Mais uma prova desse desequilíbrio é a iminente transferência de James Trafford. Segundo informações coincidentes da imprensa, bem mais de 40 milhões de euros vão sair do Leeds United para o Manchester City pelo primeiro reserva de GIanluigi Donnarumma, que desde seu retorno no verão de 2025, apesar de sua condição de número dois, ao menos defendeu 17 vezes o gol do clube onde se formou. Ainda assim, seu tempo em campo não justifica a quantia absurdamente alta de 31,2 milhões de euros que os Skyblues pagaram ao Burnley FC, por meio de cláusula de rescisão, pelo então jogador de 22 anos - e, mesmo assim, o Man City sai desse breve interlúdio com um gordo lucro em transferência.

Como substituto, deve chegar Rulli, do Olympique de Marselha, que aos 34 anos volta a valorizar seu fim de carreira. Mas, com a quantia relativamente modesta de milhões vinda de Manchester, o tradicional clube não tem condições, devido à falta de poder financeiro na França, de bancar um novo titular da categoria de Atubolu, que deve render ao Freiburg algo em torno de 20 milhões de euros. Em vez disso, o clube vai procurar uma ou duas prateleiras abaixo.

O que vale para Rulli se aplica, em certa medida, também a Nübel. No caso do jogador que esteve emprestado por três anos ao VfB Stuttgart e foi à Copa do Mundo, o aspecto financeiro também teve papel central em sua mudança bastante surpreendente e ao mesmo tempo vista com olhar crítico para fora das principais ligas, rumo ao Besiktas, de Istambul. Em seu destino desejado, a Inglaterra, ele não tinha mercado. Outros clubes fora da ilha, por sua vez, estavam longe de poder arcar com o pacote completo de taxa de transferência e alto salário.

Para compensar a diferença no contracheque, segundo consta, ele teria até insistido em um pagamento compensatório por parte do FCB. A fonte de recursos do gigante turco, que vem enfraquecendo nos últimos tempos, vem, por sua vez, de um projeto de construção imobiliária que deve gerar faturamento de até 400 milhões de euros. A ida para a metrópole turca foi, segundo informações da SPOX, no fim das contas uma decisão consensual baseada em caixa cheio e vaga assegurada como titular em um potencial participante de competições europeias. Assim como no caso de Ortega.

Torneira do dinheiro fechada: Arábia Saudita já não é mais alternativa à Inglaterra

Quem tem menos dinheiro à disposição, portanto, fica com apenas uma opção: agir rapidamente! Na Alemanha, esse padrão é claramente perceptível há anos. Até mesmo o Bayern, financeiramente muito à frente dos demais, já concluiu cedo suas atividades no mercado com as contratações de Nathaniel Brown e Ismael Saibari no lado das chegadas e não deve mudar mais nada nisso, a não ser que um dos grandes astros saia contra todas as expectativas.

Outro fator que atrasou ainda mais a movimentação no mercado de transferências foi a Copa do Mundo. O foco estava nos Estados Unidos, porque tanto jogadores quanto empresários tiraram férias primeiro e só agora vão retornando pouco a pouco ao cotidiano. Além disso, o mercado saudita mudou de forma perceptível. Os xeques endinheirados parecem ter fechado a torneira do dinheiro, razão pela qual um mercado alternativo ao inglês deixou de existir. Isso é reforçado pelos rumores atuais em torno do clube de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, segundo os quais os fundos estatais de investimento do país do deserto (PIF), diante do alto endividamento, impuseram uma proibição de transferências ao clube. As dívidas estariam em pouco mais de 187 milhões de euros.

Por experiência, só a partir de meados de agosto o mercado de transferências voltará a ter realmente movimento, quando os jogadores puderem se mostrar e convencer nas ligas. Os clubes vendedores também passam, assim, a ter menos tempo para encontrar uma reposição, o que por sua vez faz os preços subirem. Um cenário recorrente nos últimos anos, que mais uma vez, naturalmente, joga a favor dos clubes ingleses que esperam.

Por isso, também não surpreendeu que o SC Freiburg tenha se antecipado para buscar em Mio Backhaus (12 milhões de euros junto ao Werder Bremen) um sucessor para Atubolu, embora ele ainda nem tenha saído. Caso contrário, o clube de Breisgau correria o risco de ficar sem reposição em caso de saída perto do fim da janela de transferências, em 1º de setembro. Ainda mais porque, com a provável alta receita em uma venda de Atubolu, certamente também teriam subido as exigências de preço ao SCF.

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Também não é desconhecido do Bayern: o empresário de Noah Atubolu calculou mal

Por isso surpreende ainda mais a situação em que Atubolu se meteu, ou em que foi colocado. A suspeita de que ele e, sobretudo, seus empresários calcularam tudo muito mal e subestimaram o mercado é evidente. Que o mercado de goleiros, por conta do menor número de posições disponíveis em cada elenco, seja em geral um pouco mais difícil, isso certamente era claro para todos. Mas um erro de avaliação dessa magnitude em relação ao problema exposto é difícil de explicar.

A agência de Atubolu, além disso, não é desconhecida. Desde janeiro de 2026, poucos meses antes de vir a público seu desejo de transferência, ele é representado pela Epic Sports, do superagente Ali Barat, que também não é figura desconhecida para o Bayern. No verão do ano passado, o iraniano costurou o caro acordo de empréstimo de Nicolas Jackson com o Chelsea e depois se celebrou sobretudo a si mesmo por isso em um comunicado de imprensa mais do que esquisito, com o título "Ali Barat redefiniu o jogo". O texto foi publicado apenas 13 minutos após o anúncio oficial da transferência, incluindo números que no setor normalmente nunca são tornados públicos de forma tão detalhada.

Sob a tutela de Barat há hoje em dia uma coleção de jogadores de nome e prestígio, o que faz a falha de percepção no caso de Atubolu parecer ainda mais surpreendente. Assim como o fato de ele ter recebido no fim de 2025 até mesmo um prêmio do jornal esportivo italiano Tuttosport como melhor agente do ano. Pela segunda vez depois de 2023, o que o colocou no mesmo patamar de Jorge Mendes (Gestifute), também bicampeão do prêmio e conselheiro de CR7 por muitos anos.

O sonho da ilha, porém, ele ainda não conseguiu realizar para seu cliente, que é "grande fã" da Premier League "desde pequeno". Segundo Hartenbach, Atubolu está agora em fase de transição e mantém "conversas pessoais com clubes". O efeito dominó esperado, porém, continua sem acontecer e talvez nem aconteça em sua posição nevrálgica. Soma-se a isso o fato de que, apesar de tudo, ele tem certas exigências em relação a seu novo empregador. Segundo relatos, Hull City e Coventry City eram pelo menos uma prateleira abaixo do que ele queria. Atubolu teria recusado ambos os promovidos.

De todo modo, a busca pela melhor solução possível não pode demorar muito mais. Caso contrário, Atubolu corre o risco de perder um ano na arquibancada em Freiburg. E totalmente sem a chance de se recomendar ao novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para o posto vago de número um do gol alemão. Até lá, seu status de relacionamento com o lugar dos sonhos segue complicado - e isso se deve justamente à própria Premier League.



