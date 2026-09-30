Ao que tudo indica, o marfinense Yan Diomande, recém-chegado às fileiras do Real Madrid, vai aumentar a pressão sobre seu companheiro brasileiro Vinícius Júnior, especialmente porque ambos preferem atuar na posição de ponta esquerda.

Diomande consegue se adaptar à ponta direita, mas mostra o seu melhor pela ponta esquerda, algo que ficou evidente ontem, terça-feira, quando fez uma grande apresentação com a seleção da Costa do Marfim contra a Somália, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", o que Diomande apresentou intensifica o questionamento que muitos fazem: Mourinho (técnico do Real Madrid) deveria deixar Vinícius no banco de reservas e conceder a Yan Diomande a posição de ponta esquerda no ataque do Real Madrid?

É verdade que a seleção da Costa do Marfim não enfrentou um adversário de alto nível, mas a seleção da Somália apostava em uma defesa fechada, algo que exige muito de um ponta como Yan Diomande, portanto a atuação do jogador do Real Madrid merece elogios.

Yan Diomande completou 5 de 6 dribles, deu 3 finalizações e criou outras 3 chances para seus companheiros com seus passes. É verdade que não marcou nem deu assistência, mas conquistou algo inestimável em partidas como essa: a criação de oportunidades.





Quando o marcador o pressionava, ele avançava em profundidade; quando encontrava espaço, driblava os defensores; e quando recebia a bola, algo acontecia na maioria das vezes, o que melhorava o jogo.

Tudo isso contrasta totalmente com o que vem acontecendo ultimamente quando Vinícius, jogador ineficaz, entra em campo, seja pelo Real Madrid ou pela seleção brasileira, segundo o que mencionou o jornal catalão.

Ao que parece, Yan Diomande está confiante e não precisa de um longo período de adaptação nem de muita hesitação para mostrar o seu melhor, caso Mourinho lhe conceda tempo de jogo regular.

É verdade que Vinícius é um jogador de futebol excepcional e já provou isso dentro de campo, mas faz muito tempo desde que apresentou o seu melhor nível, e no mundo acelerado do futebol parece cada vez mais natural imaginar Vinícius como um jogador reserva no Real Madrid.