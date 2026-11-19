Compartilhar Siga GOAL no Google

Frank Lampard alertou seus jogadores do Coventry City para a possibilidade de enfrentar um Crystal Palace revitalizado neste fim de semana, com um novo técnico no banco. O treinador do Coventry destacou a chance de uma mudança tática antes de receber Thomas Frank na Coventry Building Society Arena.

Publicidade

Incerteza tática na CBS Arena

Lampard terá um desafio particular neste sábado, quando seu Coventry City receberá o Crystal Palace em um confronto importante pela Premier League. O principal assunto em torno da partida é a chegada de Frank a Selhurst Park, mudança que, na avaliação de Lampard, pode provocar uma reação imediata no elenco visitante. Com a pausa para jogos das seleções dando ao novo técnico do Palace tempo para implementar suas ideias, o treinador do Coventry admitiu que a preparação para enfrentar esse adversário se tornou uma tarefa difícil para sua comissão técnica.

Em entrevista à imprensa antes do confronto, Lampard reconheceu o impacto psicológico que uma troca de técnico pode ter sobre uma equipe em dificuldades. "Em geral, você espera algum tipo de reação e uma energia nova com a chegada de um técnico. Espero que ele [Thomas Frank] contribua para a equipe ao longo do tempo, porque é um treinador muito bom", disse Lampard, segundo a BBC Sport.

Ele também falou sobre a dificuldade de analisar uma equipe sob novo comando, observando que prever o que esperar do Palace é "um jogo de adivinhação", pois dependerá de quanto tempo Frank teve para implementar mudanças.

Atualizações sobre lesões e mudanças no elenco

Além do desafio tático, Lampard deu uma atualização detalhada sobre as condições físicas do elenco do Coventry após a recente pausa para jogos das seleções. As condições do defensor Bobby Thomas e do meio-campista Caleb Yirenkyi seguem como uma das principais preocupações da comissão técnica. Ambos passarão por avaliações de última hora antes do fim de semana.

Publicidade Publicidade

As notícias sobre os jogadores afastados há mais tempo também foram variadas. Enquanto Haji Wright estaria "progredindo bem" em sua recuperação, Josh Eccles segue indisponível devido ao que Lampard descreveu como "uma pequena complicação no tornozelo". Aurele Amenda, por sua vez, voltou a treinar individualmente no gramado.

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Premier League Aston Villa x Sunderland Disney+

Chelsea x Leeds Disney+

Liverpool x Manchester United Disney+

Brentford x Everton Disney+







Lampard indicou que o defensor poderá voltar a disputar minutos em partidas nas próximas duas a três semanas, caso sua recuperação prossiga sem novos contratempos, o que daria à equipe um reforço importante para as opções defensivas.

Olhar para trás e seguir em frente

Ao recordar o período anterior à pausa, Lampard manteve a convicção de que sua equipe foi prejudicada na recente derrota para o Everton. O ex-treinador do Chelsea expressou frustração com a arbitragem naquela partida, cujas decisões, em sua avaliação, custaram pontos importantes ao time fora de casa.

Publicidade

"É um jogo que perdemos por causa de decisões, na minha opinião. Houve decisões equivocadas do árbitro contra nós. Reconheço que eles foram honestos depois da partida, mas isso não nos ajuda. Jogar fora de casa não é fácil, mas achei que merecíamos um resultado melhor. Precisamos seguir em frente. Essas coisas acontecem no futebol, então temos de manter o otimismo", explicou.

Com a aproximação da janela de transferências de janeiro, Lampard insistiu que seu foco segue nos jogadores que tem à disposição, e não em possíveis reforços. Embora tenha admitido que a próxima janela está em seus planos, deixou claro que contratar jogadores não é a principal prioridade neste momento.