Eduardo Baptista testa sete jovens da base do Inter para confronto com o Corinthians

Contratado pelo Internacional no início da Data Fifa de setembro para substituir Paulo Pezzolano, Eduardo Baptista aproveita o período sem jogos para conhecer melhor o elenco colorado. Nesta quinta-feira (1), o treinador comandou seu segundo treino com o grupo desde a chegada ao clube e contou com sete jogadores das categorias de base durante a atividade no CT Parque Gigante.

A presença dos jovens aconteceu em razão dos desfalques provocados pela Data Fifa e pelos compromissos das categorias inferiores. O zagueiro Félix Torres e o atacante Tonny Sanabria estão com as seleções de Equador e Paraguai, respectivamente. Já Benjamin, João Kempes e Raykkonen estão envolvidos na preparação do time sub-20 para o Gre-Nal pela Copa Sul.

Para completar o grupo e ver o potencial dos jovens da base, Baptista chamou o zagueiro Tiago (2008), o lateral-direito Victor Gabriel (2006), o lateral-esquerdo Simões (2008) e o atacante Pedro (2008). O treinador também trabalhou com três goleiros: Antony (2008), Luan (2007) e Franthiesco (2008).

A atividade, porém, não significa que os sete atletas tenham sido promovidos definitivamente ao elenco profissional. O movimento serviu principalmente para completar os trabalhos e permitir que Eduardo Baptista acompanhasse os jogadores mais de perto. Além deles, o treinador também tem observado nomes jovens que já estão integrados ao grupo principal, como João Bezerra, Allex e João Victor.

Enquanto aproveita a Data Fifa para implementar suas ideias e conhecer o elenco, Baptista prepara a equipe para a retomada do Brasileirão. O treinador terá alguns retornos nos próximos dias, como o goleiro Sergio Rochet, que está na reta final de recuperação. Guillermo Maripán também participa dos treinamentos, enquanto Alerrandro ganhou espaço na disputa pela posição de centroavante, já que Sanabria está com a seleção paraguaia.

O Colorado ainda terá mais quatro treinamentos antes de definir a equipe para o confronto. No sábado, o elenco terá um dia de descanso.

A estreia de Eduardo Baptista pelo Internacional será contra o Corinthians, na quarta-feira (7), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa atualmente a 18ª posição, com 28 pontos, e volta a campo após a pausa para a Data Fifa em busca de uma reação na reta final da competição.