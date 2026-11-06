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imago-sport-1085544771.jpgZUMA Press Wire
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"É uma vergonha. Tirem dele a braçadeira de capitão". Raphinha explode a raiva no Barcelona

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Nova crise persegue o craque brasileiro

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A convocação de Raphinha para defender a seleção brasileira durante a data Fifa de novembro de 2026 provocou uma onda de indignação em Barcelona, depois que a seleção brasileira decidiu disputar dois amistosos em Singapura, com as críticas se voltando ao jogador, à Confederação Brasileira de Futebol e até mesmo à Fifa.

Durante o programa "Tu Dirás", na rádio catalã "RAC1", apresentado por Àlex Barissé, o jornalista Joan Pocoví discutiu a decisão de convocar Raphinha para atuar pelo Brasil e manifestou sua forte objeção à viagem do jogador a Singapura para disputar os dois amistosos, especialmente após a lesão que ele sofreu nas datas Fifa anteriores.

Pocoví afirmou, em declarações destacadas pelo jornal "Marca": "Não faz sentido ir a Singapura para disputar amistosos com o Brasil. Não faz sentido porque Raphinha se lesionou nas três últimas datas Fifa, e agora a história se repete. Não faz sentido dizer que isso não importa e que Ancelotti sabe como lidar com ele... Não há nada lógico em tudo o que diz respeito a esse homem".

As críticas do jornalista não pararam na convocação de Raphinha; ele chegou a exigir que o jogador fosse destituído da braçadeira de capitão do Barcelona, afirmando que sua participação com o Brasil pode levar a uma nova crise para o clube catalão.

E disse: "Eu, pessoalmente, tiraria a braçadeira de capitão de Raphinha agora. E quando ele voltar lesionado e não puder jogar... parece que o Barcelona segura os jogadores para que eles joguem por suas seleções".

E acrescentou, em tom irritado: "É um escândalo! É um roubo! Isso é insuportável! Não faz sentido esta data Fifa, nem a anterior, nem que esse homem vá agora com o Brasil. E não faz sentido que ele jogue a Liga das Nações... É loucura! Pelo amor de Deus".

Essas críticas surgem em meio à delicada situação de Raphinha dentro do Barcelona, sobretudo com o fato de ele vir sofrendo lesões durante as datas Fifa anteriores, o que tornou a decisão de sua viagem com o Brasil a Singapura alvo de controvérsia por parte de algumas vozes da mídia próximas ao clube.

Raphinha havia declarado ontem, quinta-feira, à margem da renovação de seu contrato com o Barcelona: "Ancelotti entende, como treinador, a necessidade de distribuir o tempo de jogo e a lesão, especialmente com a seleção do Brasil. Conversamos, e eu estou me recuperando de uma lesão, estou muito bem, mas não estou em plena forma física, e não há motivo para a torcida do Barcelona se preocupar, pois eu sempre faço o meu máximo para estar em boas condições físicas".

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