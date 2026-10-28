"Ele já está muito bem, dadas as circunstâncias. Recebeu alta do hospital hoje, e essa é a melhor notícia para todos nós", disse Eberl à ARD antes da partida do Bayern de Munique contra o 1. FC Magdeburg pela Copa da Alemanha.

Eberl também revelou o que havia afetado tanto o belga na semana passada e provocado seu desmaio, que exigiu o acionamento de um helicóptero de resgate. "Descobriram o que é. Trata-se de uma irritação das meninges, que provocou o episódio da última sexta-feira", disse Eberl.

Kompany já vinha lidando com um vírus e mal conseguiu orientar a equipe à beira do campo no confronto de destaque contra o RB Leipzig. Ainda debilitado, voltou ao banco de reservas contra o Arsenal, depois de ter precisado cancelar todos os compromissos, como entrevistas coletivas e sessões de treino.

Na última sexta-feira, ele desmaiou durante o treino da segunda equipe e precisou ser levado de helicóptero de resgate ao hospital. Ele também teria deslocado o ombro na queda. Em seguida, Eberl afirmou que o treinador do Bayern ficaria afastado por semanas e que o clube lhe daria todo o tempo necessário para se recuperar completamente.

Quando Kompany volta ao Bayern de Munique?

Apesar das boas notícias, Eberl não quis confirmar diretamente, na noite de quarta-feira, se o prazo para a volta de Kompany havia mudado. "Agora ele pode fazer sua recuperação em casa. No caso dele, isso significa repouso e medicamentos. E tenho muita, muita certeza de que, em breve, ele estará de volta à beira do campo, a cem por cento. Quando os médicos disserem que ele pode voltar, ele também dirá que pode. Ele terá todo o tempo de que precisar. Desde o início, falamos em semanas."

Em meio à doença de Kompany, sua rotina incansável de trabalho, com poucas horas de sono, virou assunto. Isso deu início a um debate sobre o dia a dia dos treinadores no futebol profissional, marcado por muitas privações, críticas e enorme pressão, fatores que, segundo as vozes críticas, acabam causando doenças.

Mas não há relação entre excesso de trabalho, pressão e o desmaio e a doença de Kompany. Foi o que Eberl fez questão de deixar claro. "Pressão e desgaste fazem parte do nosso trabalho. Mas é preciso ter cuidado ao falar da doença de Vinnie", disse Eberl. "É uma doença que qualquer um de nós pode ter. Não desejo isso a ninguém, mas não tem nada a ver com a pressão que enfrentamos na Bundesliga. É uma doença, e é preciso separar claramente as coisas. O vírus que ele teve antes também não foi a causa. Os médicos me disseram que isso está descartado."





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Eberl fala em "momento difícil": o que aconteceu no Bayern de Munique?

Além da grave doença de Kompany, Eberl e o Bayern já tiveram de lidar com outras questões difíceis ao longo da temporada. No verão, os episódios de desmaio de Jamal Musiala e sua epilepsia repercutiram no mundo todo. Além da doença de Kompany, a morte repentina do pai de Joshua Kimmich, pouco antes do jogo contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, também abalou o clube recentemente. Desde então, o jogador, peça-chave no meio-campo, está ausente.

"Poucos clubes tiveram de lidar com situações como essas. Não estamos falando de coisas banais", disse Eberl. "São questões que vão muito além do futebol e nos mostram que o futebol tem apenas um papel secundário. É um momento difícil, mas dá para perceber como este clube está unido."

Por isso, Eberl também deixou em aberto se Kimmich estará à disposição no próximo sábado, no confronto de destaque contra o BVB. "Se Jo sentir que quer tentar espairecer agora, se é que se pode falar assim, será muito bem-vindo de volta a qualquer momento. Espero que isso aconteça em breve."

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