"A notícia de que o nosso clube chegou a um acordo com Jamal Musiala e o FC Bayern Munique não corresponde à verdade. Para conhecimento do público", fez saber o Galatasaray no domingo à noite através de alguns meios de comunicação turcos.

Há cerca de uma semana, o grande jornal Hürriyet noticiou que o jogador ofensivo de 23 anos tinha sido oferecido ao Galatasaray por empréstimo. Na sequência, outros meios de comunicação turcos e especialistas em transferências pegaram nos rumores. Falava-se em conversas em progresso entre as partes e, por vezes, até já de um acordo.

Este tipo de acontecimentos é, na verdade, completamente normal na janela de transferências. Neste momento, dezenas de outros jogadores também estão a ser associados ao recordista turco. Nesse sentido, o comunicado do Galatasaray soa curioso.

Jamal Musiala enfrenta uma dura concorrência no FC Bayern

Musiala tem contrato com o FC Bayern até 2030 e, apesar da sua situação bastante complicada, não planeia sair. Depois da fratura do perónio no verão passado, ficou vários meses afastado e só no início do ano celebrou o seu regresso. Desde então, só muito esporadicamente mostrou o seu talento e, no Mundial, desiludiu tal como toda a seleção alemã.

Depois disso, numa operação que já estava planeada há muito tempo, retirou uma placa metálica. "Com esta intervenção, o jogador ofensivo pode cumprir a preparação para a temporada de acordo com um plano claramente estruturado, de forma a que o arranque dos jogos oficiais do FC Bayern esteja garantido", anunciaram os muniqueses num comunicado. Segundo consta, Musiala deverá voltar aos treinos com a equipa após a viagem à Ásia (de 1 a 8 de agosto) e estar presente a 22 de agosto na Supertaça frente ao Borussia Dortmund.

Com a contratação de Ismael Saibari, bem como a tendência de Michael Olise para atuar por dentro, haverá na próxima temporada uma concorrência maior do que recentemente na posição preferida de Musiala. Serge Gnabry e Lennart Karl também são opções para jogar nessa posição.