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FC Schalke 04 v Fortuna Düsseldorf - 2. BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traduzido por

É sobre a popular nova camisa de visitante: dirigente do FC Schalke 04 rebate críticas

Bundesliga
Schalke

O presidente da diretoria, Matthias Tillmann, rejeitou as acusações de erro de cálculo em relação à nova camisa retrô reserva do FC Schalke 04.

O Schalke lançou na quinta-feira o novo uniforme branco de visitante com logos retrô da Adidas e do S04. A empolgação foi tão grande que ele se esgotou completamente após duas horas e meia. Nunca antes o Schalke havia vendido tantas camisas em um único dia.

Na sequência, surgiram críticas de que o clube recém-promovido à Bundesliga subestimou a euforia e, em parceria com a fornecedora Adidas e a distribuidora 11teamsports, encomendou apenas 40 mil unidades. 

"O que aconteceu na semana passada foi totalmente insano, no bom sentido. Temos a adidas como fornecedora, que tem muita experiência, e planejamos esse tipo de coisa junto com eles", disse Tillmann à Sky. Como referência, serviu, entre outras coisas, uma ação semelhante da Adidas com o Hamburgo na temporada passada.

FC Schalke 04: uniforme de visitante pode ser encomendado novamente

Segundo Tillmann, a procura foi "louca" e também pegou a Adidas de surpresa. "Eles trabalham com muitos clubes diferentes e, na verdade, já viram de tudo. Mas o comentário de um funcionário da Adidas para mim na quinta-feira foi: 'Você é o chefe do clube mais maluco da Europa'", disse Tillmann.

A decisão final sobre a quantidade de peças teria ficado, no fim das contas, com o Schalke, e o volume do pedido "não era limitado". No entanto, ele precisou ser informado já no fim de 2025, quando o retorno à Bundesliga ainda não estava confirmado.

Amistosos de clubes
Schalke crest
Schalke
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Para comparação: o Schalke vendeu na temporada passada, incluindo uniformes de mandante, visitante e especiais, entre 70 mil e 80 mil camisas no total. Nesta temporada, a meta é ultrapassar a marca de 100 mil. 

Os torcedores que ficaram sem conseguir comprar podem fazer pré-encomendas até esta quinta-feira, às 23h04. No entanto, os uniformes de visitante reproduzidos só serão entregues em cerca de quatro meses.

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