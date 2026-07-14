É oficial... Adiamento dos jogos do Barcelona e do Real Madrid na estreia da La Liga

A Liga Espanhola anunciou, nesta terça-feira, as datas dos jogos da primeira rodada da La Liga na nova temporada.

Entre as datas anunciadas, foram adiadas as partidas do Real Madrid contra a Real Sociedad e do Barcelona contra o Athletic Bilbao, devido à participação de um grande número de jogadores nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

A primeira rodada da La Liga na temporada 2026/27 terá início no sábado, 15 de agosto, com a partida entre o Deportivo Alavés e o Getafe.

No mesmo dia, o Sevilla enfrentará o Rayo Vallecano, enquanto o Real Madrid jogará contra o Real Sociedad no estádio “Santiago Bernabéu” no dia 26 de agosto.

As partidas da primeira rodada serão encerradas na quinta-feira, 27 de agosto, com o confronto entre Barcelona e Athletic Bilbao no estádio “Spotify Camp Nou”.

Javier Tebas confirmou que a Liga espanhola elaborou um plano para garantir o respeito aos direitos de todos os jogadores participantes da Copa do Mundo.

O presidente da Liga declarou anteriormente: “Todos os jogadores terão três semanas de descanso após sua última partida na Copa do Mundo, seguidas de mais três semanas para se prepararem para a nova temporada, conforme previsto no acordo coletivo”.

Ele acrescentou: “Realizamos um estudo, e é fácil dividir a primeira rodada de forma que seis partidas sejam disputadas nas datas previstas, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, enquanto outras três ou quatro partidas sejam disputadas no meio da semana, para que todos tenham 21 dias completos de férias”.

