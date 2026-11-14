Compartilhar Siga GOAL no Google

Didier Drogba, lenda do futebol marfinense e ex-apresentador da cerimônia da Bola de Ouro, falou sobre os resultados da edição de 2026 do prêmio, destacando a derrota de Kylian Mbappé na disputa pela coroação, depois de ele ter terminado na segunda posição, atrás do inglês Harry Kane, por uma diferença de apenas 28 pontos.

Publicidade

O capitão da seleção inglesa fez uma temporada espetacular, ao marcar 73 gols e dar 8 assistências, contribuindo para a conquista de três títulos pelo Bayern de Munique: o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, confirmando seu lugar entre os principais atacantes do futebol mundial.

Kane se tornou o primeiro jogador inglês a conquistar a Bola de Ouro em 25 anos, mais precisamente desde que Michael Owen venceu o prêmio em 2001.

Por sua vez, Mbappé apresentou um nível impressionante na Copa do Mundo, depois de liderar a França até o quarto lugar e ser o artilheiro do torneio com 10 gols, assumindo isoladamente a liderança da lista de maiores artilheiros da história dos Mundiais, enquanto Kane marcou 6 gols e conduziu a Inglaterra à conquista da medalha de bronze.

Entre os principais fatores que também influenciaram para que Mbappé não ganhasse o prêmio esteve o fato de ter encerrado uma temporada sem títulos com o Real Madrid, enquanto Kane dominava o futebol alemão no cenário doméstico ao lado do gigante bávaro.

Publicidade Publicidade

Drogba abordou os motivos da derrota do capitão da seleção francesa, que é um de seus jogadores favoritos, apontando que sua imagem diante da opinião pública e a ampla campanha midiática associada a ele talvez tenham afetado negativamente suas chances de vencer o prêmio.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Drogba disse, em declarações ao jornal Le Parisien: "Acredito que, se Mbappé tivesse vencido a Copa do Mundo, ele conquistaria a Bola de Ouro duas vezes consecutivas".

E acrescentou: "Foi algo muito acirrado, especialmente porque ele vem apresentando níveis excelentes com o Real Madrid. Além disso, o Harry Kane também não venceu a Liga dos Campeões da Europa. Não sei, estou tentando entender o que aconteceu".

Publicidade

E prosseguiu o astro marfinense: "Talvez isso também esteja ligado à imagem negativa que se formou sobre ele. Na França, somos muito duros com Mbappé em particular, e com os jogadores que têm posicionamentos claros em geral, e Mbappé é esse tipo de jogador".

Drogba explicou que parte da torcida prefere os jogadores mais discretos e menos polêmicos, dizendo: "Às vezes preferimos os jogadores que se mostram de forma mais educada e equilibrada, mas não adianta tentar mudar a personalidade de Mbappé, porque sua verdadeira natureza aparecerá mais cedo ou mais tarde".

Publicidade

Encerrou suas declarações destacando a necessidade de Mbappé se manter fiel à sua verdadeira personalidade e não se fingir de outra coisa para agradar os outros, acrescentando: "Ele precisa continuar fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique enfrentar uma verdadeira batalha para ele".

Mbappé ocupa a segunda posição na lista de artilheiros do Campeonato Espanhol nesta temporada, com 13 gols, atrás de Raphinha, líder da lista com 15 gols.

Publicidade

De modo geral, Mbappé disputou 16 partidas com o Real Madrid em todas as competições nesta temporada, nas quais marcou 17 gols e deu 3 assistências.