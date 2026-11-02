A tabela não poderia ser mais implacável. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund no confronto de destaque da Bundesliga, o Bayern de Munique perdeu vários jogadores por lesão. E quem será o próximo adversário, na terça-feira? O Atlético de Madrid, conhecido como uma das equipes mais duras da Europa. Após dois empates contra o Viking Stavanger e o Arsenal, o time de Munique precisa vencer para seguir na briga pela classificação direta às oitavas de final da Champions League.

A situação do elenco é especialmente dramática no ataque: quatro dos sete jogadores experientes estão fora, e a presença de um quinto é dúvida. Luis Díaz (ruptura de um feixe muscular) provavelmente só voltará no fim de novembro, enquanto Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares) deve retornar no próximo sábado, contra o Mainz 05. Contra o BVB, Ismael Saibari e Serge Gnabry precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo, e o Bayern de Munique divulgou os diagnósticos no domingo.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito, já passou por cirurgia e deve ficar fora por três meses. Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por um a dois meses. Michael Olise também deixou o jogo contra o BVB com dores no joelho. O Bayern de Munique não deu informações sobre ele, e sua participação contra o Atlético é dúvida.

Se Olise também ficar fora, restarão apenas o centroavante Harry Kane, que teve uma atuação infeliz no geral contra o BVB e chegou a perder um pênalti, e Lennart Karl, que atualmente enfrenta fortes críticas, desperdiçou a chance da vitória nos acréscimos contra o BVB e ainda busca recuperar a boa fase.

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Bayern de Munique: que opções Aaron Danks ainda tem no ataque?

No esquema 4-2-3-1 do time de Munique, haveria então duas vagas no ataque. O técnico interino Aaron Danks deve escalar nessas posições jogadores originalmente de defesa. Alphonso Davies pode começar pela ponta esquerda, e Nathaniel Brown ou Tom Bischof pode atuar como meia central.

É justamente neste momento de elenco desfalcado que o Bayern de Munique se beneficia da versatilidade de muitos jogadores. A direção esportiva liderada por Max Eberl pode ver nisso uma confirmação de sua política de contratações. O mesmo vale para a comissão técnica, que testa regularmente seus jogadores em diferentes posições. Para Davies, Brown e Bischof, as funções cogitadas não seriam novidade. Konrad Laimer também é um exemplo de versatilidade: recentemente, atuou no meio-campo central na ausência de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, brilhou na lateral direita contra o BVB e também pode jogar pela esquerda.

Assim, ainda deve ser possível montar um time titular razoável contra o Atlético. O problema é que Danks teria poucas opções para reagir, seja a eventuais lesões, seja ao desenrolar da partida. Suas opções experientes no banco seriam Bischof ou Brown, dependendo da escalação inicial, e os defensores Hiroki Ito, Sacha Boey e Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. Há ainda os jovens David Santos Daiber e Tim Binder, convocados regularmente para o elenco nos últimos tempos.

Talvez Danks também se lembre de um dos jogadores que se destacaram na preparação e inclua Bastian Assomo. O centroavante de apenas 16 anos chamou a atenção na época com atuações surpreendentemente maduras e, ao mesmo tempo, empolgantes, além de marcar duas vezes. No sábado, Assomo fez dois gols no movimentado empate por 5 a 5 do time reserva do clube contra o TSV Landsberg. Ele ainda espera sua primeira convocação para o elenco principal nesta temporada e seria, no mínimo, uma opção interessante para entrar durante o jogo.

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O Bayern de Munique precisa se reforçar na janela de transferências de inverno?

O goleiro Jonas Urbig também saiu do jogo contra o BVB com problemas físicos. Após o choque com Carney Chukwuemeka, Urbig, segundo Eberl, "não parecia exatamente alguém a caminho de um casamento". Enquanto isso, o goleiro titular Manuel Neuer ao menos cogita voltar contra o Atlético. "Espero que sim", disse ele ao deixar a arena.

Diante da sequência de desfalques, o jogo contra o Dortmund reacendeu o debate sobre o elenco enxuto e sobre a necessidade de ampliá-lo com contratações no inverno. Para o presidente do conselho executivo, Jan-Christian Dreesen, a pergunta chega "cedo demais". Eberl acrescentou: "Não é como se agora cinco jogadores fossem ficar seis meses fora". Mas não quis dar azar e, por precaução, bateu imediatamente com o punho na própria testa. Além disso, a opção por um elenco enxuto foi deliberada, para que os jovens talentos do clube tenham a chance de despontar. Na temporada passada, Karl. Agora, talvez Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Enquanto isso, Kane consegue até enxergar um lado positivo em toda essa situação dramática: "É melhor que isso aconteça agora do que em março ou abril. É claro que a gente espera que nunca aconteça. Mas a história do futebol mostra que as lesões sempre aparecem". Com todo o azar que o Bayern de Munique tem tido, talvez uma boa dose de sorte esteja se acumulando para a fase decisiva da temporada. Afinal, não são apenas as lesões que atrapalham o time de Munique. Há ainda outros acontecimentos dramáticos, como a irritação das meninges do técnico Vincent Kompany e a morte do pai de Kimmich.