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SaibariGetty Images
Nino Duit
Traduzido por

Drama no Bayern de Munique se intensifica: será que chegou a hora até mesmo de um vencedor esquecido da pré-temporada?

Bundesliga
Especiais e Opinião
Bayern de Munique
L. Karl
L. Diaz
M. Olise
I. Saibari
A. Davies
T. Bischof
N. Brown
H. Kane
V. Kompany
B. Assomo
T. Binder
D. Santos Daiber

No Bayern de Munique, uma baixa no elenco se sucede à outra. Aaron Danks precisa improvisar, aproveita a versatilidade de vários jogadores e pode se lembrar de um jogador que se destacou na pré-temporada. Ao mesmo tempo, começa um debate previsível.

A tabela não poderia ser mais implacável. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund no confronto de destaque da Bundesliga, o Bayern de Munique perdeu vários jogadores por lesão. E quem será o próximo adversário, na terça-feira? O Atlético de Madrid, conhecido como uma das equipes mais duras da Europa. Após dois empates contra o Viking Stavanger e o Arsenal, o time de Munique precisa vencer para seguir na briga pela classificação direta às oitavas de final da Champions League.

A situação do elenco é especialmente dramática no ataque: quatro dos sete jogadores experientes estão fora, e a presença de um quinto é dúvida. Luis Díaz (ruptura de um feixe muscular) provavelmente só voltará no fim de novembro, enquanto Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares) deve retornar no próximo sábado, contra o Mainz 05. Contra o BVB, Ismael Saibari e Serge Gnabry precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo, e o Bayern de Munique divulgou os diagnósticos no domingo.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito, já passou por cirurgia e deve ficar fora por três meses. Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por um a dois meses. Michael Olise também deixou o jogo contra o BVB com dores no joelho. O Bayern de Munique não deu informações sobre ele, e sua participação contra o Atlético é dúvida.

Se Olise também ficar fora, restarão apenas o centroavante Harry Kane, que teve uma atuação infeliz no geral contra o BVB e chegou a perder um pênalti, e Lennart Karl, que atualmente enfrenta fortes críticas, desperdiçou a chance da vitória nos acréscimos contra o BVB e ainda busca recuperar a boa fase.

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03 de nov. de 2026

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Bayern de Munique: que opções Aaron Danks ainda tem no ataque?

No esquema 4-2-3-1 do time de Munique, haveria então duas vagas no ataque. O técnico interino Aaron Danks deve escalar nessas posições jogadores originalmente de defesa. Alphonso Davies pode começar pela ponta esquerda, e Nathaniel Brown ou Tom Bischof pode atuar como meia central.

É justamente neste momento de elenco desfalcado que o Bayern de Munique se beneficia da versatilidade de muitos jogadores. A direção esportiva liderada por Max Eberl pode ver nisso uma confirmação de sua política de contratações. O mesmo vale para a comissão técnica, que testa regularmente seus jogadores em diferentes posições. Para Davies, Brown e Bischof, as funções cogitadas não seriam novidade. Konrad Laimer também é um exemplo de versatilidade: recentemente, atuou no meio-campo central na ausência de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, brilhou na lateral direita contra o BVB e também pode jogar pela esquerda.

Assim, ainda deve ser possível montar um time titular razoável contra o Atlético. O problema é que Danks teria poucas opções para reagir, seja a eventuais lesões, seja ao desenrolar da partida. Suas opções experientes no banco seriam Bischof ou Brown, dependendo da escalação inicial, e os defensores Hiroki Ito, Sacha Boey e Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. Há ainda os jovens David Santos Daiber e Tim Binder, convocados regularmente para o elenco nos últimos tempos. 

Talvez Danks também se lembre de um dos jogadores que se destacaram na preparação e inclua Bastian Assomo. O centroavante de apenas 16 anos chamou a atenção na época com atuações surpreendentemente maduras e, ao mesmo tempo, empolgantes, além de marcar duas vezes. No sábado, Assomo fez dois gols no movimentado empate por 5 a 5 do time reserva do clube contra o TSV Landsberg. Ele ainda espera sua primeira convocação para o elenco principal nesta temporada e seria, no mínimo, uma opção interessante para entrar durante o jogo.

imago-sport-1085305912.jpgIMAGO

O Bayern de Munique precisa se reforçar na janela de transferências de inverno?

O goleiro Jonas Urbig também saiu do jogo contra o BVB com problemas físicos. Após o choque com Carney Chukwuemeka, Urbig, segundo Eberl, "não parecia exatamente alguém a caminho de um casamento". Enquanto isso, o goleiro titular Manuel Neuer ao menos cogita voltar contra o Atlético. "Espero que sim", disse ele ao deixar a arena.

Diante da sequência de desfalques, o jogo contra o Dortmund reacendeu o debate sobre o elenco enxuto e sobre a necessidade de ampliá-lo com contratações no inverno. Para o presidente do conselho executivo, Jan-Christian Dreesen, a pergunta chega "cedo demais". Eberl acrescentou: "Não é como se agora cinco jogadores fossem ficar seis meses fora". Mas não quis dar azar e, por precaução, bateu imediatamente com o punho na própria testa. Além disso, a opção por um elenco enxuto foi deliberada, para que os jovens talentos do clube tenham a chance de despontar. Na temporada passada, Karl. Agora, talvez Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Enquanto isso, Kane consegue até enxergar um lado positivo em toda essa situação dramática: "É melhor que isso aconteça agora do que em março ou abril. É claro que a gente espera que nunca aconteça. Mas a história do futebol mostra que as lesões sempre aparecem". Com todo o azar que o Bayern de Munique tem tido, talvez uma boa dose de sorte esteja se acumulando para a fase decisiva da temporada. Afinal, não são apenas as lesões que atrapalham o time de Munique. Há ainda outros acontecimentos dramáticos, como a irritação das meninges do técnico Vincent Kompany e a morte do pai de Kimmich.

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