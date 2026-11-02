O calendário não poderia ser mais implacável. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, no clássico da Bundesliga, o Bayern de Munique perdeu vários jogadores por lesão. E quem será o próximo adversário, na terça-feira? O Atlético de Madrid, conhecido como um dos times mais duros da Europa. Após dois empates, contra o Viking Stavanger e o Arsenal, o time de Munique precisa vencer na luta por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions League.

A situação do elenco é especialmente dramática no ataque: quatro dos sete profissionais consolidados estão confirmados como desfalques, e um é dúvida. Luis Díaz (ruptura de um feixe muscular) provavelmente só voltará no fim de novembro, enquanto Jamal Musiala (ruptura de uma fibra muscular) deve retornar no próximo sábado, contra o Mainz 05. Diante do Dortmund, Ismael Saibari e Serge Gnabry precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo. No domingo, o Bayern de Munique anunciou os diagnósticos.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo direito, já passou por cirurgia e deve ficar fora por três a quatro meses, segundo explicou o diretor esportivo Max Eberl na segunda-feira. Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Eberl acredita "que ele não estará disponível até o Natal". Michael Olise também deixou o jogo contra o Dortmund com problemas no joelho. O Bayern de Munique não deu informações sobre sua condição, mas ele voltou a treinar na segunda-feira com uma joelheira, o que pode indicar que jogará contra o Atlético.

Além do francês, restam apenas o centroavante Harry Kane, que teve uma atuação infeliz no geral contra o Dortmund e até perdeu um pênalti, e Lennart Karl, que atualmente é alvo de intensos debates, desperdiçou a chance da vitória nos acréscimos contra o Dortmund e tenta reencontrar sua forma.

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Bayern de Munique: quais opções Aaron Danks ainda tem no ataque?

No esquema 4-2-3-1 do time de Munique, duas vagas ficariam abertas no ataque. O técnico interino Aaron Danks deve escalar jogadores originalmente defensivos nessas posições. Alphonso Davies poderia começar pela ponta esquerda, com Nathaniel Brown ou Tom Bischof como meia central.

Especialmente neste momento de elenco desfalcado, o Bayern de Munique se beneficia da versatilidade de muitos jogadores. A direção esportiva liderada por Max Eberl pode se sentir respaldada por sua política de contratações nesse aspecto. O mesmo vale para a comissão técnica, que testa regularmente os jogadores em diferentes posições. As funções cogitadas não seriam novidade para Davies, Brown e Bischof. Konrad Laimer também é um exemplo de versatilidade: na ausência de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, atuou recentemente no meio-campo central, brilhou na lateral direita contra o Dortmund e também pode jogar pela esquerda.

Assim, ainda deve ser possível montar uma escalação titular razoável contra o Atlético. O problema é que Danks teria poucas possibilidades de reação, seja diante de eventuais lesões, seja conforme o andamento da partida. Suas opções consolidadas no banco seriam, dependendo da escalação inicial, Bischof ou Brown; os defensores Hiroki Ito, Sacha Boey, Jonathan Tah ou Min-Jae Kim; além dos jovens David Santos Daiber e Tim Binder, convocados regularmente para o elenco nos últimos tempos.

Talvez Danks também se lembre de um dos destaques da pré-temporada e convoque Bastian Assomo. O centroavante de apenas 16 anos chamou a atenção naquela época com atuações surpreendentemente maduras e, ao mesmo tempo, cheias de frescor, marcando até dois gols. No sábado, Assomo fez dois gols no movimentado empate por 5 a 5 do time reserva do clube com o TSV Landsberg. Ele ainda espera sua primeira convocação para o elenco profissional nesta temporada e seria, no mínimo, uma opção interessante para entrar durante o jogo. Mas, pensando na partida contra o Atlético na terça-feira, terá de continuar esperando por sua primeira oportunidade entre os profissionais: ele não estava na delegação do maior campeão alemão que viajou para Madri na segunda-feira.

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O Bayern de Munique precisa se reforçar na janela de transferências de inverno?

O goleiro Jonas Urbig, aliás, também saiu do jogo contra o Dortmund com problemas físicos. Após o choque com Carney Chukwuemeka, Urbig, segundo Eberl, "não parecia exatamente alguém que estivesse indo a um casamento". Enquanto isso, o goleiro titular Manuel Neuer considera a possibilidade de voltar contra o Atlético. "Espero que sim", disse ao deixar a arena.

Diante da sequência de desfalques, surgiu após o jogo contra o Dortmund o previsível debate sobre o elenco enxuto e se não seria melhor ampliá-lo com contratações adicionais no inverno. Para o presidente do conselho de administração, Jan-Christian Dreesen, a pergunta vem "cedo demais". Eberl acrescentou: "Não é como se agora cinco jogadores fossem ficar fora por meio ano". Mas ele não quis dar azar e, por precaução, bateu imediatamente com o punho na própria testa. Além disso, a opção por um elenco enxuto foi consciente, para que os jovens do próprio clube tenham a chance de se firmar de vez. Na temporada passada, Karl. Agora, talvez Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Enquanto isso, Kane consegue até ver um lado positivo em meio a todo o drama: "É melhor que isso aconteça agora do que em março ou abril. É claro que esperamos que nunca aconteça. Mas sabemos, pela história do futebol, que lesões sempre acontecem". Com todo o azar que o Bayern de Munique enfrenta atualmente, talvez uma boa dose de sorte esteja se acumulando para a fase decisiva da temporada. Afinal, não são apenas as lesões que atrapalham o time de Munique. A elas se somam outros episódios dramáticos, como a irritação das meninges do técnico Vincent Kompany e a morte do pai de Kimmich.