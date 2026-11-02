O calendário não poderia ser mais implacável. No empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund, em um confronto de destaque da Bundesliga, o Bayern de Munique perdeu vários jogadores por lesão. E quem será o próximo adversário, na terça-feira? O Atlético de Madrid, conhecido como um dos times mais duros da Europa. Depois de dois empates, contra o Viking Stavanger e o Arsenal, os bávaros precisam vencer para seguir na luta por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions League.

A situação do elenco antes da partida é dramática sobretudo no ataque: quatro dos sete jogadores consolidados estão confirmados como desfalques, e um é dúvida. Luis Díaz (ruptura de um feixe muscular) provavelmente só voltará no fim de novembro, enquanto Jamal Musiala (ruptura de uma fibra muscular) deve retornar no próximo sábado, contra o FSV Mainz 05. Diante do Dortmund, Ismael Saibari e Serge Gnabry precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo, e o Bayern de Munique anunciou os diagnósticos no domingo.

Saibari sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose do tornozelo direito, já passou por cirurgia e deve ficar fora por três meses. Gnabry sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, e seu período de afastamento deve ser de um a dois meses. Michael Olise (problemas no joelho) também deixou o jogo contra o Dortmund com dores. O Bayern de Munique não deu informações sobre ele, mas o jogador voltou a treinar na segunda-feira usando uma joelheira, o que pode indicar que estará em campo contra o Atlético.

Além do francês, restam apenas o centroavante Harry Kane, que teve uma atuação infeliz de modo geral contra o Dortmund e chegou a perder um pênalti, e Lennart Karl, que atualmente é alvo de intensos debates, desperdiçou a chance da vitória nos acréscimos contra o Dortmund e tenta recuperar a boa fase.

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Bayern de Munique: que opções Aaron Danks ainda tem no ataque?

Assim, duas posições ficariam vagas no ataque do 4-2-3-1 do Bayern. O técnico interino Aaron Danks deve escalar nelas jogadores originalmente de defesa. Alphonso Davies pode começar pela ponta esquerda, enquanto Nathaniel Brown ou Tom Bischof pode atuar como camisa 10.

Especialmente neste momento de elenco desfalcado, o Bayern de Munique se beneficia da versatilidade de muitos jogadores. A direção esportiva liderada por Max Eberl pode se sentir respaldada em sua política de transferências nesse aspecto. O mesmo vale para a comissão técnica, que testa regularmente seus jogadores em diferentes posições. As funções previstas não seriam novidade para Davies, Brown e Bischof. Konrad Laimer também é um exemplo de versatilidade: na ausência de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, atuou recentemente no meio-campo central, brilhou na lateral direita contra o Dortmund e também pode jogar pela esquerda.

Assim, ainda deve ser possível montar um time titular razoável contra o Atlético. O problema é que Danks terá pouca margem para fazer mudanças, seja diante de eventuais lesões, seja conforme o desenrolar da partida. Suas opções consolidadas no banco, dependendo da escalação inicial, serão Bischof ou Brown, os defensores Hiroki Ito, Sacha Boey e Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. Além deles, há os jovens David Santos Daiber e Tim Binder, convocados regularmente para o elenco nas últimas partidas.

Talvez Danks também se lembre de um dos jovens que se destacaram na pré-temporada e convoque Bastian Assomo. O centroavante de apenas 16 anos chamou a atenção naquela época com atuações surpreendentemente maduras e, ao mesmo tempo, empolgantes, e chegou a marcar duas vezes. No sábado, Assomo fez dois gols no movimentado empate por 5 a 5 do time reserva do clube com o TSV Landsberg. Ele ainda espera sua primeira convocação para o elenco profissional nesta temporada e seria, no mínimo, uma alternativa interessante para entrar durante o jogo. Para a partida de terça-feira contra o Atlético, porém, terá de continuar esperando sua primeira chance entre os profissionais: ele não estava no grupo do maior campeão alemão que viajou a Madri na segunda-feira.

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O Bayern de Munique precisa se reforçar na janela de transferências de inverno?

O goleiro Jonas Urbig, aliás, também saiu do jogo contra o Dortmund com dores. Depois de se chocar com Carney Chukwuemeka, Urbig, segundo Eberl, "não parecia exatamente alguém a caminho de um casamento". Enquanto isso, o goleiro titular Manuel Neuer mantém a esperança de voltar contra o Atlético. "Espero que sim", disse ao deixar a arena.

Diante da sequência de desfalques, o jogo contra o Dortmund reacendeu o debate sobre o elenco reduzido e a possibilidade de ampliá-lo com contratações na janela de inverno. Para o presidente do conselho executivo, Jan-Christian Dreesen, a pergunta vem "cedo demais". Eberl acrescentou: "Não é como se agora cinco jogadores fossem ficar fora por meio ano." Mas não quis dar azar e, por precaução, bateu imediatamente com o punho na testa. Além disso, a escolha por um elenco reduzido foi deliberada, para que os jovens do próprio clube tenham a chance de se firmar. Na temporada passada, Karl. Agora, talvez Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Kane, por sua vez, consegue até enxergar um lado positivo em toda essa situação dramática: "É melhor que aconteça agora do que em março ou abril. É claro que você espera que nunca aconteça. Mas sabe, pela história do futebol, que as lesões sempre aparecem." Com tanto azar quanto o Bayern de Munique tem tido atualmente, quem sabe uma boa dose de sorte esteja se acumulando para a fase decisiva da temporada. Afinal, não são apenas as lesões que atrapalham os bávaros. Houve ainda outros episódios dramáticos, como a irritação das meninges do técnico Vincent Kompany e a morte do pai de Kimmich.