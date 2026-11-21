O Borussia Dortmund é o novo líder do Campeonato Alemão. O clube de Joey Veerman venceu o Borussia Mönchengladbach fora de casa por 1 a 0 e ultrapassou o Bayern de Munique.
Na noite de sexta-feira, o Bayern de Munique se complicou ao não passar de um empate por 1 a 1 com o FC Köln em casa.
Com os pontos perdidos pelo Bayern, uma vitória permitiria ao Dortmund ultrapassar o clube recordista de títulos. Foi o que aconteceu, mas não foi fácil.
Sem Veerman entre os titulares, o Dortmund teve muitas dificuldades diante do lanterna Mönchengladbach, que contou com o capitão Kevin Diks entre os titulares. Ko Itakura estava suspenso e não jogou.
Surpreendentemente, o lanterna Gladbach foi melhor no primeiro tempo. Robin Hack cabeceou pouco acima do gol, e o americano Joe Scally viu uma finalização de 20 metros passar rente à trave.
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O Dortmund cresceu no segundo tempo. Especialmente após a entrada de Veerman, aos 60 minutos, os visitantes passaram a criar cada vez mais chances.
Aos 80 minutos, Felix Nmecha abriu o placar para o Dortmund. De costas para o gol, Marcel Sabitzer ajeitou a bola para Nmecha em um espaço reduzido. Pouco à esquerda da área, Nmecha não hesitou e chutou de esquerda.
O chute parecia defensável, mas a bola quicou inesperadamente por cima do braço do goleiro Daniel Batz. Assim, o Dortmund acabou saindo com a vitória.