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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Dores no joelho ditam as regras: decisão surpreendente sobre Lamine Yamal

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Tchéquia x Espanha
Tchéquia
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Espanha x Inglaterra
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L. Yamal
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Está confirmada a ausência de Lamine Yamal, astro do Barcelona, no confronto da seleção da Espanha diante da República Tcheca, marcado para a próxima quinta-feira em Praga, depois que os exames médicos revelaram que ele sofre de dores no joelho direito, após sua participação na vitória sobre o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol.

Yamal foi um dos principais destaques do confronto no estádio "Metropolitano", apesar de não ter marcado, já que representou um perigo constante para a defesa do Atlético e desgastou Alejandro Grimaldo, além de ter dado a assistência para o segundo gol marcado por Fermín López, confirmando mais uma vez o grande entrosamento entre a dupla, que representa um acréscimo importante para o ataque da equipe catalã.

O jornal espanhol "Sport" informou que o atacante do Barcelona encerrou a partida feliz com a vitória, mas sentiu dores no joelho direito e foi submetido a exames médicos na manhã de segunda-feira na cidade esportiva "Joan Gamper", que mostraram não haver lesão grave. Ainda assim, os departamentos médicos do Barcelona e da seleção espanhola concordaram em não arriscar sua participação diante da República Tcheca e lhe dar a chance de se recuperar.

Espera-se que Yamal se junte à concentração da seleção espanhola na próxima sexta-feira, visando o confronto diante da Inglaterra, no domingo, no estádio "Metropolitano", em uma partida que pode definir a liderança do grupo. 

Primeira ausência de Yamal nesta temporada

O confronto diante da República Tcheca será a primeira partida oficial que Yamal desfalcará nesta temporada, depois de ter participado das 16 partidas disputadas pelo Barcelona, sendo 12 no Campeonato Espanhol e 4 na Liga dos Campeões da Europa, começando todas elas como titular, totalizando 1.355 minutos dos 1.440 minutos possíveis.

O ponta do Barcelona também atuou como titular nas quatro partidas disputadas pela seleção da Espanha durante a última data Fifa, jogando 281 minutos dos 360 minutos.

Em contexto relacionado, a seleção espanhola aguarda a chegada de Mikel Oyarzabal, atacante da Real Sociedad, depois que a gripe o afastou do início da concentração, onde ele segue em recuperação em San Sebastián, em meio a expectativas de que possa ter condições de estar no confronto diante da Inglaterra.

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