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O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, revelou os motivos que levaram a Arábia Saudita à derrota no amistoso contra o Uzbequistão, no Catar.

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A seleção saudita perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso durante a atual Data Fifa.

Em entrevista coletiva após a partida, em declarações reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Donis afirmou: "Tiramos lições úteis, apesar de não termos terminado o jogo com o resultado que desejávamos, e precisamos aproveitar essas lições".

Sobre o motivo da derrota, explicou: "Faltou concentração nos primeiros 60 minutos, e demos ao adversário muitas oportunidades, que ele aproveitou marcando dois gols, antes de os jogadores mostrarem uma reação positiva na última meia hora".

E ressalvou: "Saímos com muitos ganhos e pontos positivos ao fim da preparação, principalmente o acompanhamento e a observação do nível dos jogadores recém-convocados. Esta etapa representou um período importante para formar uma base de 40 jogadores".

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E acrescentou: "O principal ponto positivo que tiramos foi a construção e a formação de um novo grupo. Temos jogadores jovens na seleção, e apoiá-los é fundamental".

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E concluiu: "Nossa prioridade neste momento é aprender com os erros para evitá-los no futuro, continuando a dar oportunidade a todos".

Esta foi a primeira derrota da seleção saudita desde a goleada de 4 a 0 sofrida diante da Espanha , pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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Desde então, a Arábia Saudita disputou 7 partidas, uma delas na Copa do Mundo, 5 na "27ª Copa do Golfo" e outra amistosa, com 5 vitórias e 2 empates, antes de perder para o Uzbequistão.

Esta também foi a terceira derrota de Donis no comando da seleção saudita desde que assumiu o cargo de técnico, em abril passado. Ele já havia perdido para o Equador em um amistoso antes da Copa do Mundo de 2026.

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Sherzod Esanov abriu o placar para o Uzbequistão aos 19 minutos de jogo, após uma falha fatal do goleiro saudita Hamed Yousef Al-Shanqeeti.

O jovem goleiro tentou passar a bola para um companheiro, mas o passe chegou a Esanov, que ficou cara a cara com o gol e mandou a bola para as redes com facilidade.

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A seleção saudita, porém, reagiu rapidamente. O atacante Firas Al-Buraikan empatou aos 23 minutos, ao desviar para as redes, com uma bela cabeçada, um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi.

Mas a alegria de Al-Buraikan e seus companheiros durou pouco, já que o Uzbequistão marcou o segundo gol aos 35 minutos, novamente com Sherzod Esanov, que aproveitou uma bola que sobrou dentro da área para mandá-la às redes.

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Com isso, a seleção saudita encerra sua preparação em Doha, capital do Catar, durante a atual Data Fifa. O jogo contra o Uzbequistão foi o segundo da equipe, após a vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul na última sexta-feira.