Para além dos lances da partida, dos gols e do resultado, foram as declarações de De la Fuente que roubaram a cena em Praga. O treinador da seleção espanhola chegou à entrevista coletiva ciente do tamanho da polêmica que se formou em torno da ausência de Lamine Yamal, depois de ouvir inúmeros questionamentos e especulações sobre o atraso na incorporação do astro do Barcelona ao período de treinamentos da seleção. E assim que o tema foi levantado, decidiu encerrá-lo em tom firme, afirmando: "Falar por ignorância é a coisa mais triste e lamentável da vida".
De la Fuente não deixou margem para interpretações, ao garantir que a decisão de adiar a chegada de Lamine, assim como ocorreu com Mikel Oyarzabal, foi uma decisão pessoal sua, e que todas as partes a aprovaram, exceto ele próprio, numa indicação de que a palavra final era dele.
Também ressaltou que o jogador do Barcelona não goza de nenhum privilégio especial, e que a mesma decisão teria sido tomada com qualquer outro jogador nas mesmas circunstâncias. E acrescentou: "Ele não tem nenhum privilégio especial. Teríamos feito isso com qualquer um", antes de expressar seu descontentamento com as mentiras, as invencionices e a falta de precisão e credibilidade.
Foi uma mensagem clara de que suas decisões não são negociáveis, e de que ele não permitirá que sejam transformadas em motivo de polêmica sem que se tenha as informações completas, conforme noticiou o jornal espanhol "AS".
Enfrentamento com o Barcelona: a divergência se repete
Não foi a primeira vez que De la Fuente se viu obrigado a defender decisões relativas a Lamine Yamal. Em novembro de 2025, há cerca de um ano, o jogador também protagonizou o cenário, mas dessa vez a divergência foi com o Barcelona e seu treinador, Hansi Flick.
Tópicos relacionados
A crise começou depois que a Federação Espanhola de Futebol anunciou, em comunicado oficial, seu espanto e descontentamento ao tomar conhecimento, na segunda-feira, 10 de novembro, primeiro dia do período de treinamentos, de que o jogador havia se submetido a um procedimento médico simples por meio de radiofrequência para tratar dores na região do púbis, sem aviso prévio à federação.
Lamine havia sido incluído na lista da seleção antes de ser cortado por conta de seu estado de saúde, o que levou a federação a criticar a forma como o Barcelona conduziu o caso.
De la Fuente esclareceu, durante entrevista à rádio "Cadena SER", que o clube deveria ter explicado previamente suas intenções, mantendo-se com ele todo o direito de tomar a decisão que julgasse adequada aos interesses de seu jogador.
Descreveu o ocorrido como algo surpreendente, antes de reiterar sua posição pela rádio "RNE", afirmando que nunca havia enfrentado situação semelhante. Mais uma vez, o treinador espanhol optou por expressar sua objeção com clareza, sem tentar esconder seu descontentamento.
Flick carece de empatia, e De la Fuente responde
O curioso é que De la Fuente não tratou as declarações de Hansi Flick com a mesma dureza com que enfrentou as outras críticas.
O treinador alemão já havia criticado a forma como a seleção espanhola lidou com Lamine, considerando que o jogador se incorporou ao período de treinamentos lesionado e recebeu analgésicos para poder participar, antes de atuar mais de 70 minutos em cada partida, apesar de a Espanha estar vencendo por uma diferença de três gols.
Flick disse que a proteção aos jogadores jovens deve ser prioridade, expressando sua tristeza com o ocorrido.
E, quando questionado sobre aquelas declarações, De la Fuente não hesitou em criticá-las, mas optou por dirigir uma observação diferente a seu colega alemão, afirmando: "Faltou empatia, porque ele mesmo já foi treinador de uma seleção nacional".
Aí ficou evidente outro lado de sua personalidade: ele não rejeita a divergência, mas espera que aqueles que ocuparam o mesmo cargo compreendam a natureza da responsabilidade e das decisões difíceis que a gestão de seleções nacionais impõe.
Carvajal e Morata: não há lugar para os grandes nomes
A firmeza de De la Fuente se estende às suas escolhas técnicas, mesmo quando se trata de grandes nomes com longa história na seleção espanhola.
O caso do corte de Dani Carvajal e Álvaro Morata da lista da Copa do Mundo gerou ampla polêmica, especialmente com a disseminação de especulações sobre as chances de retorno dos dois ao elenco.
Mas o treinador espanhol foi claro ao falar sobre Carvajal, explicando que o jogador precisa de tempo para recuperar seu verdadeiro nível e provar sua capacidade de agregar.
Acrescentou que tê-lo convocado no passado não significa garantir sua presença no futuro, afirmando que o jogador compreenderá a decisão caso a comissão técnica se veja obrigada a cortá-lo.
De fato, a situação acabou com a ausência da dupla na lista, numa nova confirmação de que os nomes e a história não garantem imunidade a ninguém dentro da seleção, e de que o primeiro critério para ele continua sendo a prontidão e a capacidade de servir ao grupo.
Sergio Ramos: duas decisões difíceis sem recuo
Entre as decisões mais difíceis tomadas por De la Fuente, está o corte de Sergio Ramos da lista da Espanha para a Eurocopa de 2024.
Ele admitiu que afastar um zagueiro do porte de Ramos foi uma das decisões mais difíceis de sua carreira, mas não permitiu que a emoção ou as pressões influenciassem sua escolha.
E não foi a primeira vez que se recusou a atender aos apelos para convocar o ex-capitão do Real Madrid, já que adotou uma postura semelhante antes das Olimpíadas de Tóquio 2021, quando Ramos era cotado para integrar a seleção olímpica como um dos jogadores autorizados a ultrapassar os 23 anos de idade.
Apesar das pressões da imprensa e dos apelos daqueles próximos ao jogador, De la Fuente manteve sua posição, reafirmando seu grande apreço por Ramos, ao dizer: "Sergio Ramos sabe o quanto eu o estimo; admiro profundamente o que ele representa, mas tenho certeza de que ele compreende o motivo de eu ter tomado essa decisão, porque é um jogador de futebol profissional e um grande companheiro".
Assim, o treinador provou que respeitar os craques não significa recuar nas decisões, e que manter o equilíbrio do grupo pode às vezes exigir o corte de seus elementos mais destacados.
Brahim Díaz: ninguém é obrigado a defender a Espanha
E, em março de 2025, De la Fuente se viu diante de um caso diferente, depois que Brahim Díaz gerou ampla polêmica sobre seu futuro internacional.
O jogador, que não sentiu ter recebido apoio suficiente da Federação Espanhola, optou por defender o Marrocos, incorporando-se ao projeto da seleção marroquina.
E, apesar de a seleção espanhola ter respondido convocando-o, Díaz já havia definido sua posição, após sentir que a iniciativa chegou tarde demais.
A polêmica se repetiu de forma semelhante com Assane Diao, que optou por defender Senegal, mas De la Fuente tratou o caso com uma lógica clara, afirmando que a incorporação à seleção espanhola deve ser uma decisão que nasça do desejo do jogador, e não resultado de pressões ou imposição.
E disse: "Há três princípios fundamentais que devem ser respeitados: que estejam disponíveis, que queiram, e que nós os convoquemos. O mais importante é o segundo; ninguém é obrigado a jogar pela Espanha".
Em seguida, mencionou jogadores como Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal, Samu Omorodion e Dean Huijsen, considerando que eles escolheram defender a Espanha sem condições.
Para ele, o valor da seleção começa pelo desejo do jogador de vestir sua camisa.
A imprensa e Lamine: proteção contra as críticas precoces
As intervenções de De la Fuente não se limitaram às decisões técnicas e às divergências com clubes e treinadores, mas se estenderam à forma como a imprensa e as torcidas lidam com os jovens talentos.
Ele defendeu Lamine Yamal depois de este se tornar um dos principais astros da Espanha durante a Eurocopa, alertando para o exagero em lhe atribuir responsabilidade e expectativas, especialmente porque ele ainda tinha apenas dezessete anos durante o torneio.
E o treinador espanhol disse: "Parece que já passou muito tempo, e ele nem completou dezoito anos; completou dezessete durante a Eurocopa".
E pediu a todos que deixassem o jogador aproveitar o futebol e praticar aquilo de que gosta, dando-lhe o tempo suficiente para amadurecer e se desenvolver.
Também dirigiu uma crítica direta aos meios de comunicação, alertando que eles podem exaltá-lo hoje e depois se voltarem contra ele após duas partidas sem marcar gols, passando a questionar suas capacidades.
Seu objetivo era claro: proteger um talento excepcional das pressões que poderiam atrapalhar seu desenvolvimento.
Uma lição dentro de campo: a equipe antes do craque
Já a outra situação que revelou um lado da filosofia de De la Fuente ocorreu durante o confronto contra a Alemanha nas quartas de final da Eurocopa de 2024, quando ele decidiu substituir Lamine aos 61 minutos. O jogador do Barcelona deixou o campo sentindo-se frustrado, numa cena que suscitou alguns questionamentos sobre sua reação.
E, quando questionado sobre o episódio em entrevista ao jornal "AS", o treinador deu uma resposta que trazia uma mensagem pedagógica clara, afirmando que a ambição do jogador de permanecer em campo é legítima, mas demonstrar insatisfação ao ser substituído pode representar uma falta de respeito ao companheiro que entrará em seu lugar.
E disse: "É direito do jogador almejar jogar, mas reclamar dessa forma é uma falta de respeito ao jogador que vai substituí-lo". E ressaltou que o interesse da equipe deve vir em primeiro lugar, e que cada jogador precisa aceitar as decisões da comissão técnica, cientes de que seu companheiro tem o mesmo direito de receber a oportunidade de jogar.
E, apesar de ter afirmado posteriormente que sua relação com Lamine é excelente, não hesitou em transmitir a mensagem que considerou necessária, para que a situação passageira não se transformasse em uma crise maior.
Flexibilidade não significa concessão: uma personalidade que resolve a polêmica
No fim, as posturas de De la Fuente revelam uma personalidade técnica que não pode ser reduzida à calma ou à flexibilidade com que ele se apresenta nas entrevistas coletivas.
Ele sabe quando ouvir e quando compreender os diferentes pontos de vista, mas também sabe quando precisa usar sua autoridade para resolver as questões.
De Lamine Yamal a Sergio Ramos, e de Brahim Díaz a Carvajal e Morata, ele não permitiu que os grandes nomes ou as pressões da imprensa lhe impusessem decisões nas quais não acredita.
E talvez esses aspectos às vezes desapareçam por trás das vitórias e dos títulos conquistados pela seleção espanhola, mas a trajetória do treinador confirma que ele não comanda o grupo apenas com a calma, nem trata os craques com a lógica dos privilégios.
Ele é um treinador flexível em seu estilo, firme em suas decisões, e com a capacidade de usar a palavra assim como usa sua autoridade dentro de campo. Pois, para De la Fuente, há espaço para o entendimento e a divergência, mas a decisão final permanece sempre responsabilidade do treinador.