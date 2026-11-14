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Luis de la Fuente não conhece a arte da bajulação quando o assunto é impor suas decisões ou defender suas convicções. Ele pode parecer tranquilo e flexível na maioria de suas declarações, mas possui uma personalidade forte que não hesita no confronto quando sente que há algum exagero ou uma tentativa de colocar em dúvida suas escolhas. E o recente caso de Lamine Yamal oferece um exemplo claro dessa personalidade, que combina serenidade e firmeza, flexibilidade e a capacidade de pôr fim a qualquer polêmica que considere injustificada.

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Para além dos lances da partida, dos gols e do resultado, foram as declarações de De la Fuente que roubaram a cena em Praga. O treinador da seleção espanhola chegou à entrevista coletiva ciente do tamanho da polêmica que se formou em torno da ausência de Lamine Yamal, depois de ouvir inúmeros questionamentos e especulações sobre o atraso na incorporação do astro do Barcelona ao período de treinamentos da seleção. E assim que o tema foi levantado, decidiu encerrá-lo em tom firme, afirmando: "Falar por ignorância é a coisa mais triste e lamentável da vida".

De la Fuente não deixou margem para interpretações, ao garantir que a decisão de adiar a chegada de Lamine, assim como ocorreu com Mikel Oyarzabal, foi uma decisão pessoal sua, e que todas as partes a aprovaram, exceto ele próprio, numa indicação de que a palavra final era dele.

Também ressaltou que o jogador do Barcelona não goza de nenhum privilégio especial, e que a mesma decisão teria sido tomada com qualquer outro jogador nas mesmas circunstâncias. E acrescentou: "Ele não tem nenhum privilégio especial. Teríamos feito isso com qualquer um", antes de expressar seu descontentamento com as mentiras, as invencionices e a falta de precisão e credibilidade.

Foi uma mensagem clara de que suas decisões não são negociáveis, e de que ele não permitirá que sejam transformadas em motivo de polêmica sem que se tenha as informações completas, conforme noticiou o jornal espanhol "AS".

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Enfrentamento com o Barcelona: a divergência se repete

Não foi a primeira vez que De la Fuente se viu obrigado a defender decisões relativas a Lamine Yamal. Em novembro de 2025, há cerca de um ano, o jogador também protagonizou o cenário, mas dessa vez a divergência foi com o Barcelona e seu treinador, Hansi Flick.

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A crise começou depois que a Federação Espanhola de Futebol anunciou, em comunicado oficial, seu espanto e descontentamento ao tomar conhecimento, na segunda-feira, 10 de novembro, primeiro dia do período de treinamentos, de que o jogador havia se submetido a um procedimento médico simples por meio de radiofrequência para tratar dores na região do púbis, sem aviso prévio à federação.

Lamine havia sido incluído na lista da seleção antes de ser cortado por conta de seu estado de saúde, o que levou a federação a criticar a forma como o Barcelona conduziu o caso.

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De la Fuente esclareceu, durante entrevista à rádio "Cadena SER", que o clube deveria ter explicado previamente suas intenções, mantendo-se com ele todo o direito de tomar a decisão que julgasse adequada aos interesses de seu jogador.

Descreveu o ocorrido como algo surpreendente, antes de reiterar sua posição pela rádio "RNE", afirmando que nunca havia enfrentado situação semelhante. Mais uma vez, o treinador espanhol optou por expressar sua objeção com clareza, sem tentar esconder seu descontentamento.

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Flick carece de empatia, e De la Fuente responde

O curioso é que De la Fuente não tratou as declarações de Hansi Flick com a mesma dureza com que enfrentou as outras críticas.

O treinador alemão já havia criticado a forma como a seleção espanhola lidou com Lamine, considerando que o jogador se incorporou ao período de treinamentos lesionado e recebeu analgésicos para poder participar, antes de atuar mais de 70 minutos em cada partida, apesar de a Espanha estar vencendo por uma diferença de três gols.

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Flick disse que a proteção aos jogadores jovens deve ser prioridade, expressando sua tristeza com o ocorrido.

E, quando questionado sobre aquelas declarações, De la Fuente não hesitou em criticá-las, mas optou por dirigir uma observação diferente a seu colega alemão, afirmando: "Faltou empatia, porque ele mesmo já foi treinador de uma seleção nacional".

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Aí ficou evidente outro lado de sua personalidade: ele não rejeita a divergência, mas espera que aqueles que ocuparam o mesmo cargo compreendam a natureza da responsabilidade e das decisões difíceis que a gestão de seleções nacionais impõe.

Carvajal e Morata: não há lugar para os grandes nomes

A firmeza de De la Fuente se estende às suas escolhas técnicas, mesmo quando se trata de grandes nomes com longa história na seleção espanhola.

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O caso do corte de Dani Carvajal e Álvaro Morata da lista da Copa do Mundo gerou ampla polêmica, especialmente com a disseminação de especulações sobre as chances de retorno dos dois ao elenco.

Mas o treinador espanhol foi claro ao falar sobre Carvajal, explicando que o jogador precisa de tempo para recuperar seu verdadeiro nível e provar sua capacidade de agregar.

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Acrescentou que tê-lo convocado no passado não significa garantir sua presença no futuro, afirmando que o jogador compreenderá a decisão caso a comissão técnica se veja obrigada a cortá-lo.

De fato, a situação acabou com a ausência da dupla na lista, numa nova confirmação de que os nomes e a história não garantem imunidade a ninguém dentro da seleção, e de que o primeiro critério para ele continua sendo a prontidão e a capacidade de servir ao grupo.

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Sergio Ramos: duas decisões difíceis sem recuo

Entre as decisões mais difíceis tomadas por De la Fuente, está o corte de Sergio Ramos da lista da Espanha para a Eurocopa de 2024.

Ele admitiu que afastar um zagueiro do porte de Ramos foi uma das decisões mais difíceis de sua carreira, mas não permitiu que a emoção ou as pressões influenciassem sua escolha.

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E não foi a primeira vez que se recusou a atender aos apelos para convocar o ex-capitão do Real Madrid, já que adotou uma postura semelhante antes das Olimpíadas de Tóquio 2021, quando Ramos era cotado para integrar a seleção olímpica como um dos jogadores autorizados a ultrapassar os 23 anos de idade.

Apesar das pressões da imprensa e dos apelos daqueles próximos ao jogador, De la Fuente manteve sua posição, reafirmando seu grande apreço por Ramos, ao dizer: "Sergio Ramos sabe o quanto eu o estimo; admiro profundamente o que ele representa, mas tenho certeza de que ele compreende o motivo de eu ter tomado essa decisão, porque é um jogador de futebol profissional e um grande companheiro".

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Assim, o treinador provou que respeitar os craques não significa recuar nas decisões, e que manter o equilíbrio do grupo pode às vezes exigir o corte de seus elementos mais destacados.

Brahim Díaz: ninguém é obrigado a defender a Espanha

E, em março de 2025, De la Fuente se viu diante de um caso diferente, depois que Brahim Díaz gerou ampla polêmica sobre seu futuro internacional.

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O jogador, que não sentiu ter recebido apoio suficiente da Federação Espanhola, optou por defender o Marrocos, incorporando-se ao projeto da seleção marroquina.

E, apesar de a seleção espanhola ter respondido convocando-o, Díaz já havia definido sua posição, após sentir que a iniciativa chegou tarde demais.

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A polêmica se repetiu de forma semelhante com Assane Diao, que optou por defender Senegal, mas De la Fuente tratou o caso com uma lógica clara, afirmando que a incorporação à seleção espanhola deve ser uma decisão que nasça do desejo do jogador, e não resultado de pressões ou imposição.

E disse: "Há três princípios fundamentais que devem ser respeitados: que estejam disponíveis, que queiram, e que nós os convoquemos. O mais importante é o segundo; ninguém é obrigado a jogar pela Espanha".

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Em seguida, mencionou jogadores como Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal, Samu Omorodion e Dean Huijsen, considerando que eles escolheram defender a Espanha sem condições.

Para ele, o valor da seleção começa pelo desejo do jogador de vestir sua camisa.

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A imprensa e Lamine: proteção contra as críticas precoces

As intervenções de De la Fuente não se limitaram às decisões técnicas e às divergências com clubes e treinadores, mas se estenderam à forma como a imprensa e as torcidas lidam com os jovens talentos.

Ele defendeu Lamine Yamal depois de este se tornar um dos principais astros da Espanha durante a Eurocopa, alertando para o exagero em lhe atribuir responsabilidade e expectativas, especialmente porque ele ainda tinha apenas dezessete anos durante o torneio.

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E o treinador espanhol disse: "Parece que já passou muito tempo, e ele nem completou dezoito anos; completou dezessete durante a Eurocopa".

E pediu a todos que deixassem o jogador aproveitar o futebol e praticar aquilo de que gosta, dando-lhe o tempo suficiente para amadurecer e se desenvolver.

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Também dirigiu uma crítica direta aos meios de comunicação, alertando que eles podem exaltá-lo hoje e depois se voltarem contra ele após duas partidas sem marcar gols, passando a questionar suas capacidades.

Seu objetivo era claro: proteger um talento excepcional das pressões que poderiam atrapalhar seu desenvolvimento.

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Uma lição dentro de campo: a equipe antes do craque

Já a outra situação que revelou um lado da filosofia de De la Fuente ocorreu durante o confronto contra a Alemanha nas quartas de final da Eurocopa de 2024, quando ele decidiu substituir Lamine aos 61 minutos. O jogador do Barcelona deixou o campo sentindo-se frustrado, numa cena que suscitou alguns questionamentos sobre sua reação.

E, quando questionado sobre o episódio em entrevista ao jornal "AS", o treinador deu uma resposta que trazia uma mensagem pedagógica clara, afirmando que a ambição do jogador de permanecer em campo é legítima, mas demonstrar insatisfação ao ser substituído pode representar uma falta de respeito ao companheiro que entrará em seu lugar.

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E disse: "É direito do jogador almejar jogar, mas reclamar dessa forma é uma falta de respeito ao jogador que vai substituí-lo". E ressaltou que o interesse da equipe deve vir em primeiro lugar, e que cada jogador precisa aceitar as decisões da comissão técnica, cientes de que seu companheiro tem o mesmo direito de receber a oportunidade de jogar.

E, apesar de ter afirmado posteriormente que sua relação com Lamine é excelente, não hesitou em transmitir a mensagem que considerou necessária, para que a situação passageira não se transformasse em uma crise maior.

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Flexibilidade não significa concessão: uma personalidade que resolve a polêmica

No fim, as posturas de De la Fuente revelam uma personalidade técnica que não pode ser reduzida à calma ou à flexibilidade com que ele se apresenta nas entrevistas coletivas.

Ele sabe quando ouvir e quando compreender os diferentes pontos de vista, mas também sabe quando precisa usar sua autoridade para resolver as questões.

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De Lamine Yamal a Sergio Ramos, e de Brahim Díaz a Carvajal e Morata, ele não permitiu que os grandes nomes ou as pressões da imprensa lhe impusessem decisões nas quais não acredita.

E talvez esses aspectos às vezes desapareçam por trás das vitórias e dos títulos conquistados pela seleção espanhola, mas a trajetória do treinador confirma que ele não comanda o grupo apenas com a calma, nem trata os craques com a lógica dos privilégios.

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Ele é um treinador flexível em seu estilo, firme em suas decisões, e com a capacidade de usar a palavra assim como usa sua autoridade dentro de campo. Pois, para De la Fuente, há espaço para o entendimento e a divergência, mas a decisão final permanece sempre responsabilidade do treinador.