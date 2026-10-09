Christoph Freund, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou que não há nenhuma pressão de tempo no caso da renovação de contrato do craque da equipe, Michael Olise, considerando que o ponta francês se sente muito à vontade no clube bávaro.

Em resposta a uma pergunta sobre o futuro de Olise, e se já teriam começado conversas preliminares acerca de seu contrato, Freund disse: "Michael teve uma evolução impressionante conosco, e atualmente é um dos melhores jogadores do mundo".

E continuou: "Estamos muito felizes por ele jogar por nós. Ele tem contrato até 2029, por isso não existe nenhuma pressão".

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E o diretor esportivo do clube bávaro acrescentou: "Ele (Olise) se sente muito à vontade no Bayern de Munique, e estamos sempre em contato com ele. E, como eu disse, não há pressão de tempo".

Freund não confirmou nem negou o início das conversas de renovação.

Relatos sobre negociações antecipadas

As declarações de Freund vêm após uma reportagem da rede "Sky Sport - Alemanha", que informou que o Bayern iniciou conversas exploratórias com Olise para estender seu contrato, de modo que o jogador se tornaria o mais bem pago da equipe, à frente de Jamal Musiala.

Segundo a mesma reportagem, o Real Madrid considera a permanência do jogador no Bayern uma possibilidade provável. E o contrato atual de Olise não inclui cláusula de rescisão.

Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do Bayern, havia demonstrado confiança na permanência de Olise, acrescentando em declarações ao site "ran.de" que espera que Harry Kane renove seu contrato em breve, "e que Michael seja o próximo".



