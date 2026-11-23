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A situação de Jamal Musiala agita o Bayern de Munique. As declarações de Karl-Heinz Rummenigge na sexta-feira, durante o jogo em casa contra o Colônia, causaram repercussão, inclusive na diretoria.

Segundo Philipp Schneider, do Süddeutsche Zeitung, em participação no podcast "Und nun zum Sport", do próprio jornal, os dirigentes concordavam que precisavam voltar a conversar com o jogador, seus representantes e sua família sobre a doença neurológica de Musiala e a renovação de contrato extremamente cara assinada em 2025. A iniciativa de Rummenigge, porém, não havia sido discutida internamente.

A aparição "friamente calculada" de Rummenigge na Sky teria deixado "muitos integrantes da cúpula do Bayern realmente assustados". Schneider não citou nomes no podcast do SZ, mas interpretou a atitude de Rummenigge sobretudo como um recado a Max Eberl.

O diretor de futebol, assim como o técnico Vincent Kompany, sempre defendeu Musiala publicamente e foi quem, há um ano e meio, negociou a custosa renovação de contrato com o jogador. Segundo o SZ, o acordo rende ao meia-atacante, tão afetado pelas dificuldades recentes, até 30 milhões de euros por ano, graças a diferentes cláusulas complexas e "acordos paralelos" que, de acordo com Schneider, "naquele momento, nem mesmo o Bayern compreendeu de fato até o último detalhe". Por isso, o valor anual que o clube precisa pagar a Musiala pode "aumentar em uma quantia realmente considerável".

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As declarações de Rummenigge sobre Musiala também foram um ataque a Max Eberl?

Rummenigge já discordava do novo contrato que Eberl negociou para Musiala na primavera de 2025, "quando ainda não se sabia nada sobre a doença", embora, como membro do conselho de supervisão, tenha aprovado o acordo "integralmente".

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"Quando o assunto é Jamal Musiala, pelo menos um dos dedos de Karl-Heinz Rummenigge está sempre apontado para Max Eberl", afirma Schneider. Assim, as declarações de sexta-feira também teriam sido uma forma de Rummenigge se posicionar novamente contra o diretor de futebol e mostrar: "Vejam quem está tentando corrigir esse erro mais uma vez. Não é Max Eberl, mas, de novo, seus superiores."

Na decisão do conselho sobre a renovação do contrato de Eberl até 2029, no fim de agosto, Rummenigge foi o único a se abster expressamente e deixou claro que tinha uma visão bem mais crítica do diretor de futebol. Ele quase impediu sozinho a renovação de Eberl.

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"Pensei por muito tempo se deveria votar 'não' à renovação de Max. Só durante a reunião decidi me abster", explicou, no fim de setembro, ao jornal Abendzeitung: "Mantenho essa posição."

Uli Hoeneß também se mostrou crítico por muito tempo à renovação de Eberl. Suas declarações de "60 a 40", durante a final da copa em maio, causaram grande repercussão. Eberl, porém, teria passado a se abrir muito mais, sobretudo com Hoeneß, Rummenigge e o presidente Herbert Hainer, mantendo os dirigentes do Bayern bem mais informados e, assim, merecendo a renovação.

Getty Images

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Bayern de Munique: o que Rummenigge disse sobre Musiala?

Na sexta-feira, após declarações já bastante delicadas de Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen nos dias anteriores sobre uma possível alteração no contrato de Musiala, Rummenigge elevou ainda mais o tom ao afirmar que Musiala muito provavelmente não voltará ao nível de antes por causa de sua doença neurológica de ausências.

"O que sabemos, infelizmente, leva a crer que será difícil voltar ao nível que ele tantas vezes mostrou aqui neste estádio", disse Rummenigge à Sky. O membro do conselho de supervisão também confirmou, de forma mais ou menos explícita, o desejo de que, diante disso, Musiala aceite abrir mão de parte do salário nesta fase como um gesto. É preciso "conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência, porque, com todo o respeito, esses valores já não são viáveis", disse Rummenigge.

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Pouco depois, Eberl discordou indiretamente dessa avaliação. "É legítimo se preocupar. Sobretudo depois do que aconteceu", afirmou Eberl após o empate em 1 a 1 com o Colônia. "Mas nós o vemos nos treinos e vemos como ele lidou com esta fase ao longo de 16 ou 17 meses, com todas as dificuldades."

Essas "não são coisas que ajudem um jovem como ele a entrar no ritmo. Estamos convencidos, pelo que vemos, ouvimos e sentimos dele, de que pode voltar àquele nível", continuou Eberl. Com isso, ele discordou indiretamente de Rummenigge e dos demais: "Nós, da área esportiva, temos outra convicção."