Dinamáquina: por que a seleção da Dinamarca tem esse apelido?

Conheça a história de uma das maiores zebras da história do futebol mundial

Após ficar próxima de viver uma tragédia dentro de campo com o drama de Christian Eriksen, contra a seleção da Finlândia, a Dinamarca recolhe os cacos e se prepara para voltar aos gramados nesta próxima quinta-feira (17), contra a Bélgica, pela Euro 2020.

Apelidada de "Dinamáquina" no Brasil, já se acostumou a fazer boas campanhas nos últimos tempos e chegou até as oitavas de final da última Copa do Mundo, em 2018, quando foi eliminada pela vice-campeã Croácia nos pênaltis.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Alguns podem se perguntar, então: por que uma seleção que não está entre as melhores do mundo tem um apelido tão "imponente"?

A resposta pode ser encontrada se analisarmos a trajetória da maior geração da história do futebol do país. Durante o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, o país nórdico conseguiu encontrar um bom número de talentos, montou uma seleção interessante e conseguiu resultados inéditos.

Classificada pela primeira vez para uma Copa do Mundo, em 1986, a seleção dinamarquesa, que tinha Laudrup e Elkjaer, caiu em um grupo considerado difícil, com Alemanha Ocidental e Uruguai, ambas bicampeãs naquela época, além da Escócia. Mesmo assim, a seleção, pouco conhecida na ocasião, terminou a primeira fase com três vitórias em três jogos, uma goleada histórica contra o Uruguai e a primeira colocação do grupo.

Rapidamente, então, os dinarmarqueses se tornaram a sensação do torneio: semifinalistas da Euro em 1984, jogavam um futebol veloz e envolvente. Assim, a geração de Elkjaer, Olsen e um jovem Laudrup, entre outros, ficou conhecida como "Dinamáquina".

O final da história, ao menos naquela Copa, porém, seria trágico. Classificada para as oitavas de final com a melhor campanha da competição, se colocou entre as favoritas no mata-mata, mas caiu contra a Espanha e acabou sendo goleada por 5 a 1, com quatro gols de Emilio Butragueño.

🇩🇰 Danish Dynamite 🧨



📅 #OnThisDay in 1986, Denmark made their #WorldCup debut, beating Scotland 1-0 🙌



😍 That exciting, attacking team went on to win all three group matches, seeing off eventual finalists West Germany and hammering Uruguay 6-1 😲#TBT | @dbulandshold pic.twitter.com/0szu2BSydB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 4, 2020

Foi a única Copa do Mundo daquela geração, já que a Dinamarca só retornou ao torneio em 1998. Mas mesmo assim, a "Dinamáquina" entrou para a história por um feito que até hoje nunca fora repetido.

Classificada para a Euro 1992 como grande zebra, após a dissolução da Iugoslávia liberar uma última vaga para o torneio, sem Michael Laudrup, seu principal jogador, passou na segunda colocação de um grupo que também tinha Suécia, França e Inglaterra, eliminou a Holanda nas semifinais e venceu a toda poderosa Alemanha na grande decisão, por 2 a 0. Até hoje, a campanha dinamarquesa é considerada uma das maiores zebras da história do futebol de seleções.