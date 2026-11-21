O jornalista Iñaki Angulo revelou que Güler recebia 7,5 milhões de euros brutos por temporada, o equivalente a cerca de 3,6 a 3,8 milhões de euros líquidos, antes de obter um aumento significativo com o novo contrato.
Em seu canal no YouTube, Angulo afirmou: "Arda Güler era um dos jogadores com os menores salários do elenco, já que recebia 7,5 milhões de euros brutos por temporada, o que equivale a cerca de 3,6 ou 3,8 milhões de euros líquidos. Acredito que o colocaram, no mínimo, na mesma faixa de Camavinga e Tchouaméni, que ganham praticamente o dobro disso".
E acrescentou: "Depois da renovação, o salário de Arda Güler ficará na faixa entre 15 e 18 milhões de euros brutos por temporada".
Em outro momento, Angulo abordou o futuro de Nico Paz e a possibilidade de seu retorno ao Real Madrid, diante da dificuldade de definir a posição que ele poderia ocupar na equipe, sobretudo com Güler nos planos.
Ele disse: "Sobre Arda atuar em uma dupla de volantes (Double pivot), Mourinho já disse que ainda não o vê como adequado para essa função. Além disso, ele não queria Nico Paz como meio-campista camisa 8; caso contrário, acredito que teria pressionado pela contratação dele".
Tópicos relacionados
Leia também: Ex-astro do United sugere substituto e diz que chegou a hora de Bruno sair
E completou: "Mourinho ainda não acredita que Arda Güler seja capaz de atuar como meio-campista camisa 8. Será interessante saber que rumo as coisas vão tomar e qual decisão eles vão tomar em relação a Nico Paz".
O dilema "Mbappé-Vinícius" em cena
Segundo o site Defensa Central, o jornalista espanhol considerou que o Real Madrid não consegue manter todos os jogadores de destaque em seu elenco, citando como exemplo a experiência que reuniu Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, depois que muitos acreditaram que a dupla seria capaz de brilhar junta sem problemas.
Ele disse: "Já vimos, pelo caso de Mbappé e Vinícius, que nem todos os grandes jogadores conseguem necessariamente jogar juntos. Diziam que os dois iam se entender, e o mesmo vale para a contratação de Diomande, que foi ventilada no verão. É preciso haver uma visão coerente e entender que não dá para reposicionar todos os jogadores em funções diferentes".
E prosseguiu: "Está claro que encontrar um lugar para Nico Paz não é algo fácil. E, se ele continuar evoluindo dessa forma, pode preferir ir para outro lugar. No último verão, ele não queria voltar, e o Real Madrid também não demonstrou grande interesse em contratá-lo. Permanecer no Como fez bem a ele nesta temporada, mas temos que esperar para ver o que vai acontecer".
Leia também: "O que te impede, Don?": provocação do Al-Hilal coloca Ronaldo diante do maior desafio do Al-Nassr