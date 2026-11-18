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Cinco gols em dois jogos pela seleção, um hat-trick relâmpago em apenas 12 minutos e um sorriso que há muito tempo havia sumido do rosto de um dos principais astros do Real Madrid. Foi assim que Vinícius Júnior escolheu responder aos críticos, depois de um início de temporada muito abaixo das expectativas, que colocou seu futuro e seu status no clube merengue sob questionamentos cada vez maiores.

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O astro brasileiro, que parecia incapaz de recuperar o brilho na capital espanhola, voltou da última Data Fifa com uma imagem completamente diferente. Ele marcou duas vezes contra o Japão, apesar da derrota do Brasil por 3 a 2, e depois balançou a rede de Singapura três vezes na goleada por 7 a 0.

Enquanto muitos consideraram que tudo não passou de uma reação passageira diante de adversários sem a solidez defensiva que ele enfrenta semanalmente na Europa, surgiram outros sinais que pedem que a volta de Vinícius seja levada mais a sério, sobretudo diante de suas confissões francas sobre os motivos da queda de rendimento e de declarações que trouxeram uma promessa clara de recuperar seu melhor nível.

Mas a pergunta que se impõe agora é: a crise de Vinícius realmente acabou, ou o brasileiro precisa de mais do que cinco gols pela seleção para provar que o temido atacante está de volta?

Do topo do mundo a um início de temporada confuso: o que aconteceu com Vinícius?

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A queda de Vinícius não foi apenas uma redução passageira no número de gols. Ela esteve ligada a um conjunto de circunstâncias que se somaram e o afastaram da imagem que a torcida do Real Madrid estava acostumada a ver.

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Depois de uma temporada anterior encerrada com mais de 20 gols, o ponta brasileiro iniciou a atual sob forte pressão, já que seu futuro virou foco da imprensa europeia, com seu nome ligado a uma transferência para o futebol inglês, especialmente diante do interesse do Arsenal em contratá-lo.

Vinícius demorou a resolver a renovação de contrato com o Real Madrid, até assinar um novo acordo de longa duração em agosto passado. Mais tarde, porém, o jogador admitiu que o grande número de clubes interessados e a polêmica em torno de seu futuro provocaram uma pressão mental que afetou seu início de temporada.

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E esse não foi o único problema. O jogador passou a ser criticado pelo rendimento em campo, já que somou apenas um gol e três assistências em 12 jogos pelo Real Madrid, números que não condizem com seu potencial nem com o lugar que ocupa entre os maiores astros do futebol mundial.

A situação se complicou ainda mais quando ele foi expulso contra o Villarreal, em 10 de outubro, por puxar o cabelo de Nathan Saliva, jogador do time adversário. Depois, recebeu uma suspensão de quatro jogos no Campeonato Espanhol pelo lance e pelos protestos contra o árbitro.

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Com isso, ficou fora de partidas importantes, entre elas o Clássico contra o Barcelona, e se viu fora dos planos da equipe justamente em um período em que precisava muito recuperar o ritmo de jogo e a autoconfiança.

Confissões incomuns: Vinícius revela o segredo de sua queda

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Talvez o momento mais importante da volta de Vinícius tenha começado antes mesmo dos cinco gols pela seleção brasileira, mais precisamente na entrevista coletiva que antecedeu o duelo contra Singapura, quando ele decidiu admitir publicamente os motivos que contribuíram para a queda de seu desempenho.

O jogador explicou que não se preparou da forma necessária depois da Copa do Mundo de 2026, na qual o Brasil foi eliminado precocemente pela Noruega nas oitavas de final, o que deixou um grande impacto psicológico nele e nos companheiros.

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Vinícius disse que aproveitou as férias para descansar e passar mais tempo com a família, mas admitiu que treinou menos do que nos anos anteriores, o que pode ter afetado seu início de temporada pelo Real Madrid.

Ele também falou abertamente sobre a pressão que viveu por causa da renovação de contrato e do interesse de outros clubes em contratá-lo, garantindo que essas questões ocuparam sua cabeça e prejudicaram sua concentração.

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O astro brasileiro não tentou apresentar desculpas completas para a queda de rendimento. Pelo contrário, reconheceu que é um ser humano que comete erros e tenta aprender com eles, destacando a dificuldade de manter um nível excepcional por muitos anos e citando as trajetórias de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como os maiores exemplos de regularidade.

Mas o que mais chamou a atenção em sua fala foi a lembrança do que aconteceu na temporada passada, quando havia marcado apenas cinco gols até dezembro, antes de encerrar as competições com mais de 20.

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Vinícius afirmou que segue se preparando e evoluindo, e acrescentou uma frase carregada de confiança: "No momento decisivo da temporada, eu sempre apareço".

Cinco gols sob o comando de Ancelotti: Vinícius encontrou o que procurava?

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A resposta mais convincente de Vinícius veio dentro de campo, ao recuperar o faro de gol na última Data Fifa, com cinco gols em duas partidas seguidas pela seleção brasileira.

Apesar da derrota da Seleção para o Japão por 3 a 2, o ponta do Real Madrid marcou os dois gols do Brasil e mostrou uma versão ofensiva diferente. Em seguida, manteve a boa fase contra Singapura, com um hat-trick aos 8, 14 e 20 minutos, na goleada por 7 a 0.

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Foi o primeiro hat-trick de Vinícius com a camisa da seleção brasileira, e ele veio em um momento muito importante para um jogador que buscava recuperar a autoconfiança depois de um longo período de dificuldades.

Aqui surge uma coincidência que merece atenção: o papel de Carlo Ancelotti na recuperação da melhor versão de Vinícius.

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O treinador italiano é um dos principais responsáveis pela evolução do jogador no Real Madrid, já que, em sua passagem anterior pelo clube merengue, conseguiu transformá-lo de um ponta talentoso, muito dependente da velocidade e do drible, em um dos atacantes mais decisivos do futebol europeu.

Agora, Ancelotti parece mais uma vez conseguir extrair o melhor do jogador, mas desta vez do banco de técnico da seleção brasileira.

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Os números mostram o tamanho dessa influência: Vinícius se tornou o artilheiro do Brasil na era Ancelotti, ao chegar a 13 gols em 20 jogos sob o comando do treinador italiano.

Para Vinícius, não se trata apenas de marcar gols, mas de recuperar a sensação de que é o jogador capaz de fazer a diferença e de que continua sendo uma das principais armas de sua seleção antes dos próximos compromissos.

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Ainda assim, é preciso não exagerar na avaliação dessa reação. O duelo contra Singapura não foi um teste defensivo do nível que espera o jogador na Liga dos Campeões, e marcar contra o Japão, por si só, não apaga todos os pontos de interrogação que cercaram seu desempenho no Real Madrid.

Mourinho e o verdadeiro teste: o despertar chegará a Madri?

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É aqui que começa a fase mais difícil da história da volta de Vinícius. Os cinco gols pela seleção deram ao jogador um enorme impulso moral, mas não serão suficientes, sozinhos, para encerrar sua crise se ele não conseguir transformar essa confiança em atuações consistentes pelo Real Madrid.

José Mourinho terá uma grande oportunidade de aproveitar a volta de seu ponta brasileiro, sobretudo porque o jogador já cumpriu a suspensão e está liberado para voltar aos jogos do Campeonato Espanhol a partir do duelo contra o Celta de Vigo, marcado para 21 de novembro.

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Mas Vinícius não voltará necessariamente com vaga garantida no time titular, já que Yan Diomande aproveitou sua ausência e apresentou atuações de destaque, além de ter marcado o gol da vitória contra o Villarreal na partida em que o brasileiro foi expulso.

Isso significa que a disputa pela ponta esquerda pode ficar mais complicada, principalmente se Diomande mantiver o mesmo nível, enquanto Mourinho espera que Vinícius recupere sua influência ofensiva e cumpra as exigências da equipe.

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O brasileiro precisa provar que recuperou a capacidade de superar os defensores no mano a mano, criar chances para os companheiros e se movimentar com eficiência sem a bola, e não apenas marcar quando encontra espaços.

Ele também terá de superar o lado mental e emocional, já que, em mais de uma ocasião, seu comportamento causou problemas que afetaram sua participação, e a expulsão contra o Villarreal foi um exemplo claro disso.

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Por outro lado, Vinícius tem história e potencial de sobra para justificar o otimismo quanto à sua capacidade de voltar. Ele não é um jogador que precisa provar seu talento do zero, mas um astro que já chegou ao topo do futebol europeu e sabe bem o que é preciso para manter seu status.

Despertar ou miragem? A resposta está nos próximos jogos

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O que aconteceu com a seleção brasileira pode ser considerado um início real da recuperação da autoconfiança de Vinícius, sobretudo porque os cinco gols vieram depois de ele admitir seus erros e identificar com clareza os motivos que afetaram seu nível.

Mas anunciar a volta do jogador à sua versão mais temida ainda é prematuro. A diferença é grande entre brilhar em dois jogos pela seleção e manter o mesmo nível contra os grandes da Europa ao longo de muitos meses.

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O verdadeiro teste não estará no número de gols marcados contra Japão e Singapura, mas na capacidade de recuperar seu espaço no Real Madrid, obrigar Mourinho a contar com ele e encerrar a polêmica que cercou seu futuro e seu rendimento nos últimos meses.

Vinícius deu a primeira prova de que não perdeu o talento, e talvez precisasse apenas recuperar a autoconfiança e reorganizar suas prioridades. Agora, porém, precisa provar que o que aconteceu na Data Fifa não foi apenas um lampejo passageiro.

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O temido atacante voltou a mostrar os dentes pelo Brasil, mas a Europa espera dele a prova maior com a camisa do Real Madrid.