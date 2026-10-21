José Mourinho, técnico do Real Madrid, provocou polêmica antes do aguardado duelo do Clássico contra o Barcelona, após reclamar do pouco tempo disponível para sua equipe se preparar para a partida, marcada para o próximo domingo pelo Campeonato Espanhol.

As declarações de Mourinho vieram após a vitória sobre o Leipzig por 4 a 1 na noite de quarta-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, quando a equipe merengue alcançou aproveitamento perfeito na competição continental.

O Real Madrid chega à partida do Clássico em boa fase, depois de recuperar o equilíbrio e conquistar três vitórias consecutivas contra Roma, Sevilla e Leipzig ao longo de 7 dias, marcando 4 gols em cada partida.

Mas o Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação de La Liga, com 21 pontos, ficando 6 pontos atrás do Barcelona, e, portanto, precisa vencer o Clássico para reduzir a diferença para 3 pontos.

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Mourinho afirmou, em declarações à imprensa reproduzidas pelo jornal "As" após a partida contra o Leipzig: "Estamos perdendo 24 horas de descanso, mas vamos disputar o Clássico".

A declaração abre espaço para questionamentos sobre se o técnico português está apontando uma crise real no calendário de jogos ou já preparando antecipadamente uma justificativa para qualquer eventual tropeço diante do rival histórico.

Mourinho faz referência ao jogo que o Barcelona disputou contra o Paris Saint-Germain na capital francesa, pela terceira rodada da competição europeia, na terça-feira, enquanto a equipe merengue disputou sua partida no estádio "Santiago Bernabéu" na quarta-feira, antes de os dois times se enfrentarem no domingo no "Camp Nou".

Quando questionado sobre o nível de confiança do Real Madrid antes do duelo com o Barcelona, Mourinho recusou-se a tratar a partida como um teste comum, afirmando que o Clássico continua sendo diferente das demais partidas do campeonato.

E disse: "No Clássico não há questão de confiança. É mais uma partida do campeonato, mas não é como as outras".

Elogios a Bernardo Silva e Courtois

Em outra frente, o técnico português elogiou a atuação de Bernardo Silva, que atuou como titular após um longo período, afirmando que ele mereceu a oportunidade graças ao que vem apresentando, e disse: "Bernardo não começava uma partida há muito tempo, mas ele também merece jogar de acordo com o princípio do mérito. Fez uma partida excelente".

Mourinho acrescentou que sua equipe se mostrou bem durante o primeiro tempo, ainda que o ritmo tenha ficado abaixo do necessário, apontando que a única coisa que o incomodou foi o gol que Thibaut Courtois sofreu, apesar da brilhante atuação do goleiro e das duas defesas em chances perigosas.

E disse a esse respeito: "Courtois não merecia sofrer esse gol. Depois das duas defesas que fez, não merecia que seus companheiros estragassem sua noite".

Güler e Valverde: novas soluções

Mourinho falou sobre o aproveitamento de Arda Güler e Federico Valverde, explicando que o período que passou com a equipe, de 105 dias, ainda não é suficiente para conhecer todas as capacidades de seus jogadores de forma completa.

E explicou: "Ainda preciso conhecê-los, e a melhor forma de fazer isso é por meio das partidas e das competições. Eles jogaram bem, e o lado direito funcionou de maneira excelente mais uma vez. Temos boas soluções".

Após conquistar a terceira vitória na Liga dos Campeões, o técnico apontou que o Real Madrid passou a ter 9 pontos, mas ainda está distante da barreira dos 20 pontos da qual falou no contexto da disputa pela classificação direta, alertando para a dificuldade da próxima etapa, especialmente com o confronto contra o Olympiacos em Atenas, antes de se deslocar para o jogo contra o Valencia apenas dois dias depois.

Ainda assim, ressaltou que o foco da equipe está voltado primeiro para as competições do campeonato e, depois, para o aguardado duelo contra o Barcelona.

E quanto à substituição de Vinícius?

Mourinho abordou a decisão de substituir Vinícius Júnior e colocar Diomande aos 70 minutos, e disse: "A entrada de Diomande não teve a ver com pensar no Clássico, mas com o que eu tinha no banco de reservas. Eu sabia que tínhamos um jogador com muita velocidade, e, quando entra descansado nos minutos finais, torna-se difícil de parar".

Por outro lado, o técnico defendeu a atuação de Vinícius, afirmando que ele cumpriu suas funções táticas de maneira satisfatória e contribuiu para fechar os espaços, além de quase marcar um belo gol, não fosse a excelente defesa do goleiro.

E acrescentou: "Só o Vinícius pode explicar se está triste, mas seu técnico está feliz com o que ele apresentou".

Vale lembrar que Vinícius desfalcará o Real Madrid na partida do Clássico por estar suspenso.