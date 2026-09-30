O Barcelona finalmente respirou aliviado. Depois de horas de preocupação e expectativa vividas pela torcida blaugrana após a lesão repentina de seu capitão Raphinha com a seleção do Brasil diante da Austrália, as notícias chegaram tranquilizadoras do estágio da Seleção. A lesão não é grave, e o astro brasileiro está a caminho da Catalunha, para dar início à contagem regressiva de seu retorno aos gramados antes de uma semana de fogo que o espera diante de Getafe, Paris Saint-Germain e o Clássico.

A tensão havia chegado ao ápice após o amistoso do Brasil contra a Austrália, quando Raphinha pediu para ser substituído após sentir um incômodo muscular. Desde o primeiro momento, o jogador tranquilizou seu clube afirmando que não havia motivo para preocupação e que pedira a substituição apenas como medida de precaução, devendo se submeter a exames detalhados para confirmar seu estado de saúde.

Uma preocupação antiga que se renova

Os temores do Barcelona não surgiram do nada. O clube catalão viveu cenários semelhantes na temporada passada toda vez que seus jogadores eram convocados para a seleção brasileira, por conta da longa e desgastante viagem que ultrapassa os 40 mil quilômetros até o outro lado do mundo, e da carga de partidas, já que a Seleção disputa dois confrontos contra a Austrália e outros dois contra a Índia durante o congestionado período da data Fifa.

Assim que a diretoria e a comissão técnica comandada por Hansi Flick souberam da lesão de seu capitão, o clube se movimentou com rapidez e exigiu o retorno imediato do jogador ao Barcelona para evitar quaisquer riscos adicionais, além de que ele ficasse disponível sob a supervisão do departamento médico do clube em vez de permanecer com a delegação da seleção.

O cronograma do retorno

Segundo revelou o jornal catalão "Sport", a viagem de retorno de Raphinha será longa e cansativa, levando quase um dia inteiro, o que torna impossível que ele se submeta aos exames médicos na Catalunha nesta quarta-feira.

O jornal afirmou que não há grande preocupação dentro do clube, pois, a princípio, a lesão não parece grave, e, caso não haja surpresas inesperadas nos resultados dos exames, o jogador estará à disposição para a partida contra o Getafe pela La Liga.

De acordo com o jornal, a diretoria do Barcelona reforçou que o princípio de "não há por que ter pressa" será o que guiará o tratamento do caso do brasileiro, especialmente diante de uma agenda congestionada e de fogo que espera a equipe, que inclui uma visita difícil ao Galatasaray e um confronto aguardado contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, antes do maior evento: o Clássico diante do Real Madrid.

O plano estabelecido determina que Raphinha tenha descanso completo na quinta-feira, assim que chegar, e que se submeta aos exames médicos decisivos na cidade esportiva Joan Gamper na sexta-feira, para em seguida se juntar gradualmente aos treinos com o grupo.







