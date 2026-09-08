O Real Madrid voltou a ter seu nome associado às notícias da "Bola de Ouro", não por ter estado distante do círculo das indicações, mas porque o clube merengue optou deliberadamente por ignorar o evento por completo no ano passado; não divulgou por meio de suas plataformas oficiais nenhuma notícia sobre seus jogadores que figuraram na lista dos 30 indicados, cujo prêmio acabou sendo conquistado por Ousmane Dembélé posteriormente, além de ter mantido silêncio absoluto e não ter comentado os resultados finais.

O motivo dessa postura rígida remonta aos acontecimentos dramáticos vividos na edição de 2024, quando o espanhol Rodri Hernández levou o prêmio superando o brasileiro Vinícius Júnior; o que provocou um boicote irritado por parte da delegação do Real Madrid, que decidiu não viajar a Paris assim que soube que o ponta brasileiro não seria coroado com o ouro, apesar de ter liderado o clube merengue na conquista da dobradinha do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023-2024.

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Naquele momento, prevaleceu um clima de profunda decepção e imensa revolta nos corredores do clube, que considerou o ocorrido uma injustiça contra si. E o Real Madrid expressou sua posição contundente publicamente em 28 de outubro de 2024, ao afirmar: "Neste momento, a Bola de Ouro deixou de existir para nós", chegando inclusive a cancelar uma cobertura midiática especial que se estenderia por cerca de cinco horas e cuja transmissão estava prevista pelo seu canal oficial "RMTV" em celebração ao evento.

Contudo, o clube da capital decidiu neste ano romper o impasse e reagir oficialmente às notícias; ao publicar em suas contas nas redes sociais e em seu site oficial uma notícia que dizia: "(Kylian) Mbappé, Vini Jr., (Jude) Bellingham e (Marc) Cucurella figuram na lista dos 30 indicados para vencer o prêmio da Bola de Ouro de 2026, concedido pela revista France Football, sendo que os indicados foram escolhidos com base nas atuações que apresentaram ao longo da temporada 2025-2026".