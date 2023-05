Denver Nuggets x Los Angeles Lakers, jogo 1: onde assitir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Oeste dos Playoffs 2023 da NBA

Times de LeBron James e Nikola Jokic abrem a Final da Conferência Oeste na terça (16); veja como acompanhar na TV e na internet

Chegou a hora da decisão! O Denver Nuggets recebe o Los Angeles Lakers nesta terça-feira (16), no Ball Center, em Denver (Colorado), no Jogo 1 da Final da Conferência Oeste da temporada 2022/23 da NBA. A bola sobe às 21h30 (do horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2, na TV fechada, e do streaming Star+ e NBA League Pass.

Este é o primeiro reencontro de dois dos pesos-pesados do Oeste nos playoffs desde 2020, quando as equipes se enfrentaram na "Bolha" instituída pela Liga para a disputa das fases finais em meio à pandemia da Covid-19. Naquela ocasião, LeBron James, Anthony Davis e cia despacharam o time do Colorado por 4 a 1 a caminho do título daquele ano, vencido em cima do Miami Heat. A franquia liderada por Jamal Murray e Nikola Jokic tem mais uma chance de 'vingança', e quem sabe fazer história sobre os californianos.

Não será tarefa fácil, já que o Lakers mostrou um trabalho sólido para eliminar o atual campeão, Golden State Warriors, na semifinal de Conferência por 4 a 2, chegando a abrir 3 a 1 na série em dado momento. O técnico Darvin Ham ainda pode não ter o pivô Mo Bamba à disposição para o início da chave contra o Denver, com problemas no tornozelo ainda sendo investigados.

Do outro lado, a equipe de Michael Malone não deve ter desfalques significativos para a largada da semifinal depois de superar o Phoenix Suns por 4 a 2 na fase anterior. Jokic dominou a série contra o time de Arizona, com médias de 34.5 pontos, 13.2 rebotes e 10.3 assistências por partida.

Nuggets e Lakers empataram em 2 a 2 na série da temporada regular, cada um vencendo seus dois jogos em casa. O Jogo 2 acontece já na quinta-feira (20), também em Denver, antes da ida a Los Angeles.

Getty Images

Os jogos de Nuggets x Lakers

Jogo 1: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 16 de maio, em Denver

Jogo 2: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 18 de maio, em Denver

Jogo 3: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 20 de maio, em Los Angeles

Jogo 4: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 22 de maio, em Los Angeles

Jogo 5*: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 24 de maio, em Denver

Jogo 6*: Lakers x Nuggets, às 21h30 de 26 de maio, em Los Angeles

Jogo 7*: Nuggets x Lakers, às 21h30 de 28 de maio, em Denver

*Jogos 5 a 7 somente se necessários

Desfalques

Nuggets

Sem desfalques confirmados.

Lakers

Mo Bamba, com uma lesão no joelho, é dúvida para o Jogo 1.

