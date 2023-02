Democrata-MG x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Times se enfrentam na terça-feira (28) pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Democrata-MG e Santa Cruz se enfrentam na noite desta terça-feira (28), no estádio Mamudão, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Atravessando um bom momento na temporada, o Democrata é o segundo colocado de seu grupo no Campeonato Mineiro. Agora, o time conta com o apoio de sua torcida para seguir na Copa.

Do outro lado, o Santa Cruz está invicto no pernambucano, porém com mais empates (seis) do que vitórias (duas), o que o deixa fora da zona de classificação. Já na Copa do Nordeste, a equipe está na sexta posição do grupo B, também longe de uma vaga na fase seguinta. Assim, o time coral busca o triunfo na Copa do Brasil para retomar a confiança.

Prováveis escalações

Democrata-MG: Michael; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão, Marcus Vinícius; João Erick, Arthur, Anderson Ceará; Lucas Silva, Maranhão, Pipico.

Santa Cruz: Glaycon, Douglas, Gabriel Marques, Rony, Jorge Mendonça e Felipe Santana, Luann Augusto, Matheuzinho e Gabriel Porquinho, Luiz Fernando e Brandão.

Desfalques

Democrata-MG

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?