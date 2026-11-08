Ander Barrenetxea, ponta da Real Sociedad, foi obrigado a deixar a partida de sua equipe contra o Rayo Vallecano, por sentir dores na coxa, o que coloca em dúvida sua participação com a seleção espanhola.

O jornal Sport noticiou que Barrenetxea gerou preocupação após ser obrigado a deixar o gramado aos 70 minutos por sentir dores na coxa.

O ponta espanhol sentiu o problema enquanto corria, sem qualquer pressão do adversário, e logo levou a mão à região lesionada, percebendo que não tinha condições de continuar jogando.

A imagem mais preocupante veio no momento de sua saída de campo, já que Barrenetxea deixou o gramado chorando, acompanhado dos integrantes do departamento médico da Real Sociedad, que tentaram consolá-lo à beira do campo.

Oyarzabal entrou em seu lugar, enquanto Barrenetxea aguarda a realização dos exames médicos que vão determinar a gravidade da lesão. A possibilidade de desfalque chega em um momento péssimo para Barrenetxea, de 24 anos.

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, havia convocado Barrenetxea para os dois próximos confrontos diante de República Tcheca e Inglaterra pela Liga das Nações da UEFA.

Barrenetxea deveria se juntar à concentração da seleção espanhola na próxima segunda-feira, mas sua participação agora é incerta, à espera do diagnóstico médico.

O técnico da Real Sociedad, Sergio Francisco, lamentou a situação, afirmando: "Ele teve muito azar. Barrenetxea vive um bom momento. Ele se lesionou, mas ainda não sabemos a natureza de sua lesão".

O azar volta a atravessar o caminho de Barrenetxea. O jogador da Real Sociedad sofreu um grande revés na temporada passada, quando uma lesão nos músculos adutores, durante a partida contra o Girona, disputada no estádio Montilivi em meados de maio, o afastou da chance de participar da Copa do Mundo.

Barrenetxea estava, na ocasião, incluído na lista preliminar escolhida por De la Fuente, e tinha chance de figurar na lista final, especialmente diante dos problemas físicos enfrentados por outros jogadores nas posições de ponta. Mas aquela lesão acabou, no fim, custando a oportunidade de participar do torneio internacional.

Agora, depois de ter recuperado seu espaço e sua importância na equipe, e de voltar aos planos da seleção espanhola, surge um novo problema físico que ameaça afastá-lo da lista.

Durante o confronto contra o Rayo Vallecano, Barrenetxea havia contribuído diretamente para o resultado, após dar a assistência para o gol que abriu o placar para sua equipe, marcado por Oskarsson já no primeiro minuto.

A Real Sociedad aguarda saber o quanto antes a gravidade das dores que o jogador sente, a fim de determinar o tempo de seu desfalque, enquanto a seleção espanhola acompanha a evolução do quadro de um dos jogadores de ponta que convocou para sua lista.